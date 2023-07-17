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1/4夫妻不同床共枕 美國夫妻多分床

台灣醒報／ 記者莊瑞萌╱台北報導
調查發現，男人選擇獨自睡的比率較高。(Photo by TCL8TO7 on Flickr used under Creative Commons license)
調查發現，男人選擇獨自睡的比率較高。(Photo by TCL8TO7 on Flickr used under Creative Commons license)

【台灣醒報記者莊瑞萌綜合報導】

3成的美國夫妻沒落實共枕眠。根據最新調查顯示，為了提升睡眠品質，約有3成的美國夫妻採取分房睡。對此，專家指出，分房睡若是打呼等問題造成，應該設法就醫，以維護良好睡眠品質，並帶來健康夫妻關係。

四成夫妻未調整作息

據《基督教郵報》報導，美國睡眠醫學會在今年3月底調查2,005位成人，詢問是否曾為了滿足另一半的需要而調整睡眠模式，包括使用耳塞或眼罩、偶爾或持續睡在另一個房間、提早或延後入睡時間以及使用靜音鬧鐘。結果有42%的人表示沒有調整自己作息，超過一半的人表示曾做出調整，其中包括35%的人表示採取分房睡，另外，45%的男性表示有分房睡，女性只佔25%。

年輕夫妻常分房睡

以年齡層來看，27至42歲族群最容易分房睡，比率為43%，其次為43至58歲的33%。該學會寇斯拉醫師指出，「所謂「睡眠離婚」這個字聽起來或許很嚴重，但實際上只是代表需要時，夫妻會將睡眠當成首要事項，採取分開睡方式。不過，如果另一半打呼導致夫妻雙方分開睡，那就應該鼓勵對方向醫生諮詢有關睡眠呼吸中止的問題。」

據《福斯新聞》報導，線上醫療健康公司Thriveworks執業心理醫師史密斯醫師表示，「普遍認為夫婦分開睡代表他們的關係可能出現問題，但並非總是如此。她從患者最常見聽到的原因包括打呼、頻繁的翻身讓另一半無法入睡、彼此睡眠/清醒週期不同，以及作息時間不同等等。」

睡眠遭剝奪壞處多

美國國家睡眠基金會在2017年的調查顯示，平均每四對已婚夫妻中有一對是分房睡。紐約祖克醫學院助理教授華納寇漢表示，「睡眠是保持健康的重要一部分，長期性睡眠被剝奪會暴露在車禍或體重增加等風險中。」

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