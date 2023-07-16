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熱浪襲擊下仍想到歐洲度假？CNN整理旅歐省錢秘訣

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
大量觀光客4日到訪希臘雅典的帕德嫩神廟。美聯社
大量觀光客4日到訪希臘雅典的帕德嫩神廟。美聯社

歐洲近期面臨驚人熱浪，但許多人可能還是想來趟夏日歐洲度假之旅。美國有線電視新聞網（CNN）訪問多名旅行公司人員、專家和旅遊達人，整理出數項可能在歐洲之旅中省錢的祕訣，首先就是慎選購買機票的時機。

針對北美到歐洲的機票價格，協助搜尋機票的Going.com網站人員那斯楚（Katy Nastro）表示，若出發最後一刻才訂機票，通常會比較昂貴；不過若選擇8月下半前往而非7月，機票應會便宜許多，因為屆時夏天將結束，學校也將開學。

而抵達歐洲後，隨著飯店費用和機票票價在今夏攀高，或許可以選擇以郵輪方式暢遊歐洲。郵輪評論網站「Cruise Critic」總編輯麥丹尼爾（Colleen McDaniel）表示，對於希望以搭機以外方式旅經歐洲多個地點的遊客，郵輪應是比陸路有更高性價比的選擇

若較希望以陸路旅遊，奢華旅遊顧問集團「Fora」共同創辦人瓦茲蓋斯（Henley Vazquez）表示，多數赴歐旅客都有想好景點，今夏不妨選擇造訪可以鐵路連結的城鎮，這樣就可以省下多趟機票或租車費用。

另據其他專家指出，若沒有預定好下榻地點，抓準最後一刻前的折扣訂房機會可能有助於省下住宿費，建議可在旅遊時間、地點上保留彈性。另外，選擇到訪較不熱門的「次級」城市或許也有助於幫助節省開銷，並帶來獨特的經驗。

機票 郵輪 票價

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