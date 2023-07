熱浪襲擊下仍想到歐洲度假？CNN整理旅歐省錢秘訣

歐洲近期面臨驚人熱浪,但許多人可能還是想來趟夏日歐洲度假之旅。美國有線電視新聞網(CNN)訪問多名旅行公司人員、專家和旅遊達人,整理出數項可能在歐洲之旅中省錢的祕訣,首先就是慎選購買機票的時機。

針對北美到歐洲的機票價格,協助搜尋機票的Going.com網站人員那斯楚(Katy Nastro)表示,若出發最後一刻才訂機票,通常會比較昂貴;不過若選擇8月下半前往而非7月,機票應會便宜許多,因為屆時夏天將結束,學校也將開學。

而抵達歐洲後,隨著飯店費用和機票票價在今夏攀高,或許可以選擇以郵輪方式暢遊歐洲。郵輪評論網站「Cruise Critic」總編輯麥丹尼爾(Colleen McDaniel)表示,對於希望以搭機以外方式旅經歐洲多個地點的遊客,郵輪應是比陸路有更高性價比的選擇

若較希望以陸路旅遊,奢華旅遊顧問集團「Fora」共同創辦人瓦茲蓋斯(Henley Vazquez)表示,多數赴歐旅客都有想好景點,今夏不妨選擇造訪可以鐵路連結的城鎮,這樣就可以省下多趟機票或租車費用。

另據其他專家指出,若沒有預定好下榻地點,抓準最後一刻前的折扣訂房機會可能有助於省下住宿費,建議可在旅遊時間、地點上保留彈性。另外,選擇到訪較不熱門的「次級」城市或許也有助於幫助節省開銷,並帶來獨特的經驗。

