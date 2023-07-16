民調：近半美國人對美國民主運作失望

一份美聯社與美國芝加哥大學公共事務研究中心（NORC Center for Public Affairs Research）的合作調查發現，只有約十分之一的美國成年人對美國的民主運作方式或其代表多數美國人利益的程度給予高度評價。

民意調查顯示，53%的受訪者認為美國國會在維護民主價值觀方面做得不好，而只有16%的人認為國會做得不錯。大多數人表示，美國的法律和政策在經濟和政府支出、槍支政策、移民和墮胎權等問題的處理方式上未能妥善代表大多數美國人的意願。

總體而言，大約一半的人（49%）覺得美國的民主運作不佳，認為民主運作得非常好或極好的人只佔10%，另外40%的人表示還可以。在美國的兩個政黨──民主黨和共和黨之間，47%的受訪者認為民主黨在維護民主方面做得不好；認為共和黨未維護好民主的受訪者則達到56%。

政黨偏好影響看法

根據民調，53%的美國人覺得政府沒有很好地代表像他們這類人的立場；35%的人認為政府在一定程度上代表了他們的意見；另外12%的人認為政府非常或極度代表了他們的立場。受訪者的政黨偏好也是影響對民主運作看法的因素之一，大約六成的共和黨支持者和無黨派人士認為政府沒有很好地代表他們，但僅有四成民主黨支持者持此看法。

此份調查結果顯示，當一個兩極分化的國家擺脫新冠疫情的影響，開始在通貨膨脹和經濟衰退陰影下逐漸復蘇之際，人們普遍對政治較為疏離。在採訪中，受訪者不太擔心民主機制──即投票法規和選票統計──而是更擔心投票的結果。

當涉及到具體議題時，大約三分之二的美國人表示，目前的移民政策、政府支出、墮胎政策和槍支法案並不能代表大多數美國人的觀點。關於經濟、性別和LGBTQ+議題也有近六成受訪者認為政府政策不符合主流意見；在醫療和環境議題上，則有過半受訪者認為政策並未體現人們的想法。

這項民意調查於2023年6月22日至26日進行，共有1220名美國成年人參加。

（美聯社）

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