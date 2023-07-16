兩黨議員力挺 美應解密飛碟文件

美軍最近公開一系列有關不明飛行物體(ＵＦＯ)的影片，五角大廈和情報機構解釋稱多數事件僅是空中垃圾、中國間諜活動或氣象氣球，反而激發民眾更加濃厚的興趣，參院多數黨領袖舒默推動國會組成委員會，解密有關ＵＦＯ、外星事件的政府文件，兩黨皆有議員表示支持。

紐約時報報導，舒默提出的這項立法是年度國防政策法案的修正案，規定政府機構在三百天期限內須整理不明現象紀錄，並提供給審查委員會。

審查委員會將編制九人，由拜登總統任命但須經參院批准。據該立法，總統可以基於國家安全考量，延後委員會選擇公開的資訊，但法條會預設資訊應公開，且規定應公開的時間表。

這項立法希望能減緩政府向大眾隱瞞重要訊息的擔憂，也提供打破ＵＦＯ陰謀論的可能性，並讓委員會來推動訊息披露，同時保護敏感的情蒐方法。眾院亦有望支持，因為眾院版本的年度國防政策法案周三已經通過範圍較小的類似措施，推動五角大廈公布不明空中現象的相關文件。

在國會的壓力下，五角大廈和情報機構收集數百份報告，官員一再表示這些影片應不是外星人造訪的證據，且重申已經公布所有掌握的材料。