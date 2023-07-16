9票微幅差距 眾院通過國防授權法

美國聯邦眾議院十四日以九票的微幅差距，表決通過二○二四財年國防授權法，多數民主黨人投下反對票；極右翼的自由黨團主席培瑞稱這是重大勝利，也有議員說這是最保守的國防授權法，幾可預判此案與參議院下周要審議的版本差距極大，替黨派之爭預留伏筆。

這次主要爭議在於共和黨主導通過取消國防部補助跨州墮胎、變性手術和賀爾蒙治療；其餘如應對中國大陸影響力，與支持台灣安全等，較有共識。

眾院軍事委員會主席羅傑斯表示，國防授權法為美軍提供保家衛國的資源，來自中國大陸的威脅是幾十年來美國面臨最急迫的國安威脅。

羅傑斯表示，法案重點在「對抗北京」，授權並加速在ＡＩ和極音速武器領域的研發，強化美國與台灣和太平洋盟友的安全夥伴關係；透過投資更強大的飛彈防禦和現代化核子威懾，來保護美國國土；新法包含重振美國國防工業基礎，確保美軍在贏得衝突時後勤不虞匱乏。

聯邦眾院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」整理出，國防授權法納入該委員會日前提出的強化台灣嚇阻力量的建議，包含支持並擴大美國軍事協調，例如實施訓練；發展聯合作戰概念與戰術，以協助台灣滿足自我防衛需求；並要求國防部研究成立美台聯合軍事規畫小組。

國防授權法指示國防部長與國務卿協商提交針對台灣軍需與軍事訓練的報告，來解決當前軍售交付延宕的問題；要求美台國防部合作強化網路安全；授權國會監督以確保行政部門能迅速執行符合台灣防衛需求的計畫。

針對中國大陸，法案要求國防部在提交的年度中國軍力報告時，納入對中方在關鍵和新興科技的發展評估，確定主導每項技術發展的主要中方實體；釐清並確保美國的稀土關鍵供應鏈不受外國對手牽制，確保關鍵礦物的取得。

法案限制國防部資助的研究計畫與解放軍附屬機構合作，以防止敏感技術轉讓；並禁止國防部向那些同時對美中提供諮詢的公司尋求服務。

法案擴大對「太平洋威懾倡議」的撥款，要求國防部推動現有軍力現代化，並累積低成本的反艦武器，要求在印太區域制定傳統的陸基飛彈部署戰略，支持無人機、水上與水下艦艇在印太區域的角色，以擴大其嚇阻力量。