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美氣候特使柯瑞7月16日訪陸 承諾不讓步

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓報導
即將出訪北京的美國氣候變遷總統特使柯瑞表示，他尋求重建對抗氣候變遷的對話管道，承諾不會在北京行做出任何讓步。(歐新社)
即將出訪北京的美國氣候變遷總統特使柯瑞表示，他尋求重建對抗氣候變遷的對話管道，承諾不會在北京行做出任何讓步。(歐新社)

即將出訪北京美國氣候變遷總統特使柯瑞十三日表示，他尋求重建對抗氣候變遷的對話管道，承諾不會在北京行做出任何讓步。柯瑞是兩個月來，國務卿布林肯和財政部長葉倫後，第三位訪陸的美國高層官員。

柯瑞十三日出席聯邦眾議院外交委員會監督小組委員會聽證會，說明國務院氣候政策，他預計十六日到十九日訪北京；去年美國時任聯邦眾議院議長裴洛西訪問台灣後，北京宣布中斷與美國在氣候變遷的對話管道，這是柯瑞自那時起與中方的首次對話。

柯瑞在聽證會表示，氣候議題是拜登政府試圖和中國大陸合作的諸多議題之一。

「我們現在想達成的是，建立某種穩定。」柯瑞說，「我不會做出任何讓步。我們要做的是找到可以合作的方式，以確實解決危機，因為中國是全球第二大經濟體，也是全球溫室氣體排放之首，這對於我們要解決問題至關重要。」

美中在人權、智慧財產權的保護、經濟、半導體和台灣等議題上存在分歧，也讓美中關係的進展越發複雜。美國政治新聞網站Politico報導，柯瑞說，沒必要綑綁這些議題，用一個來挾持另一個議題。

共和黨議員質疑柯瑞過度信任中國大陸，共和黨人提到，中國大陸仍在興建燃煤電廠，也還在強迫維吾爾人勞動，以製造太陽能電板；外交委員會主席麥考爾說，中國大陸還是開發中國家，並享有好處，對美國不公平。柯瑞表示，他認為聯合國明年將會審視中國大陸是開發中或已開發國家。

美國 北京

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