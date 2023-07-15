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高溫48.8℃！熱浪延燒 威脅逾3成美國人

聯合報／ 編譯羅方妤／綜合報導
從加州到德州再到佛州，全美5000多萬人籠罩在熱浪之中。圖為德州奧斯汀市11日氣溫超過華氏100度，一位婦人炙熱難當，以濕巾罩頭希望解暑。(美聯社)
從加州到德州再到佛州，全美5000多萬人籠罩在熱浪之中。圖為德州奧斯汀市11日氣溫超過華氏100度，一位婦人炙熱難當，以濕巾罩頭希望解暑。(美聯社)

全球高溫不斷，歐洲南部和西北非部分地區遭「地獄犬熱浪」侵襲之際，美國也有超過三分之一的民眾在美國時間十三日收到熱浪警報。

美國國家氣象局警告，預計加州中部和南部十四日乃至整個周末天氣酷熱，許多居民都該為今年最熱的天氣來臨作準備。內陸沙漠地區白天最高溫可能高達攝氏四十八點八度，整夜氣溫可能高於攝氏廿六點六度。

加州沙漠城市棕櫚泉十三日氣溫預計達到攝氏四十三點三度，許多遊民可能只能獨自應對高溫，唯一的過夜收容中心只有廿個床位。在其他地方，官員準備將公共圖書館、老人中心和警局大廳改建成降溫中心，在沙漠地區特別是如此。

此外，亞歷桑納州首府鳳凰城已連續十四天氣溫達攝氏四十三度，可能打破一九七四年創下連續十八天的紀錄。十三日早上，鳳凰城天港國際機場測得的徹夜低溫是攝氏卅五度，意味即使入夜，氣溫也不太可能降到讓民眾得以緩和的程度。

天氣預報員表示，長時間熱浪極為危險，特別是對長者、遊民和其他弱勢族群而言。高溫預計會持續到下周。

南內華達衛生局表示，自今年四月十一日以來，已有七人因高溫死亡，去年有一五二人死因被判定與高溫有關。

高溫 美國

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