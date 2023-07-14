美參院外委會通過 授權美台洽簽租稅協定避免雙重課稅

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓即時報導

美國聯邦參議院外交委員會13日審查通過「台灣租稅協定法案」（Taiwan Tax Agreement Act），授權美台洽簽租稅協定，讓美台勞工與企業得以避免雙重課稅，強化雙邊貿易投資和經濟夥伴關係。

此案授權美國總統透過美國在台協會（AIT）與台北駐美國台北經濟文化代表處（TECRO）洽簽租稅協定，以處理雙重課稅問題。

這部法案是由外交委員會資深議員共同提出，包含主席梅南德茲（Bob Menendez）和首席議員芮胥（James Risch）、亞太小組主席范霍倫（Chris Van Hollen）及首席議員羅穆尼（Mitt Romney）；通過的版本是梅南德茲13日提出的修正版，但修正版本尚未公布。

根據提案版本，法案鼓勵美國進一步強化與台灣的經濟關係，若簽署租稅協定，對促進雙邊投資貿易，以及強化雙邊關係至為關鍵，還能鼓勵其他國家推動與台灣的經濟連結。

法案規定，行政部門必須在協商啟動前至少15天通知國會，在協商完成後30天內將協定送交國會，參眾兩院通過共同決議核准後生效。

外委會最初安排的審查時間是6月8日，共和黨籍參議員保羅（Rand Paul）以財政部可索取美國納稅人的稅務資訊為由杯葛，拖到13日終於展開審查，保羅在審查過程中再次提出修正案處理稅物資料隱私疑慮，但表決未通過，梅南德茲發動口頭表決讓法案過關。

在參院外委會審查法案前夕，另一部由跨黨派參眾議員連署的法案也出爐，主題同樣是避免美台雙重課稅。

法案須經委員會和參眾兩院審查，獲得一致版本後送交白宮經總統簽署生效；即便租稅法案過關，美台避免雙重課稅仍須經行政部門協商並簽署協議，才具備實質法律效力。

美國在台協會 議員

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