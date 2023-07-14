流失年輕選票 拜登連任遇挑戰

二○二○年，美國總統拜登借助年輕選民支持，選舉人票險勝，但許多年輕選民對於拜登第一任期並不滿意，這將是拜登二○二四年再戰前總統川普的一大挑戰。

國家廣播公司(ＮＢＣ)報導，拜登逐漸失去年輕國民的支持，而川普則廣受Ｚ世代、千禧世代選民歡迎。

拜登能否利用年輕人的憤怒，再次將他推上勝利之巔，抑或年輕人會待在家裡不投票，讓川普輕鬆勝選呢？

專精年輕選民態度的哈佛大學甘迺迪學院政治研究所的民主黨民意調查專家沃爾普表示，「前述問題的答案，將決定二○二四年大選結果。」

沃爾普近期在部落格中表示，三十歲以下的選民曾是溫和派民主黨人勝選的關鍵，如今卻愈來愈無法代表民主黨，反而偏向獨立選民。

對民主黨更慘的是，愈來愈少年輕選民認為政治是「創造改變的有意義方式」，而這是觀察年輕人投票率的指標。

沃爾普寫道：「年輕選民在二○一八年、二○二○年和二○二二年出現歷史性的表現，而今這些曾讓我充滿信心的跡象都閃著紅燈。」

二○二○年ＮＢＣ出口民調顯示，拜登贏得百分之六十的三十歲以下選民支持，大勝川普（百分之三十六）。同比二○一六年，年輕選民的投票率飆升，助拜登在三個搖擺州以四萬五千票的優勢贏得選舉人團的青睞。

不過，ＮＢＣ上月十六日至二十日進行民調結果顯示，拜登在三十五歲以下登記選民中的全國支持率為百分之五十一，百分之四十四受訪者表示反對，其中年輕選民對拜登支持銳減，僅百分之九的人強烈認同拜登的政績，百分之二十八的人強烈反對，百分之十六的人有點反對。

拜登連任選戰發言人蒙諾茲表示，「受到極端的讓美國再度偉大（ＭＡＧＡ）議程影響，年輕人對此次選舉中的核心問題非常敏感，這些議題削減企業成本，卻未協助背負學貸的學生，剝奪年輕人的基本權利，且無法保護年輕人遭受槍枝暴力和氣候變遷等迫切威脅與侵害」。

拜登競選團隊計畫採取與川普截然不同的對策，招募更年輕、更受歡迎的代理人，包括二十七歲的田納西州民主黨眾議員瓊斯，他因為支持限槍而遭共和黨驅逐，以及二十六歲的佛羅里達州民主黨聯邦眾議員佛洛斯特，他是國會最年輕的眾議員。