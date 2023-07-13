布林肯雅加達會王毅：保持開放溝通

（德國之聲中文網）美國國務卿布林肯（Antony Blinken）和中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅周四（7月13日）在印度尼西亞首都雅加達舉行的東盟會議間隙會面。

兩人在雅加達一家酒店的會議廳對媒體亮相，在中美兩國國旗前握手。兩人隨後舉行了會談，但會後沒有對到場記者發表任何評論。

美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）稍後對記者表示，此次會晤是"坦誠和富有建設性的"，"是保持開放溝通渠道的持續努力的一部分，旨在表明美國在一系列議題中的利益所在，並通過減少誤解和誤判的風險，以負責任的方式管理競爭"。

法新社援引一位不願具名的美國官員報道，布林肯在會談中強調了美中兩國恢復軍事溝通的必要性和緊迫性。他還對黑客行動提出警告，稱對任何針對美國政府、公司和美國公民的行動，美方都將采取適當行動，追究相關責任人的責任。

秦剛因健康原因缺席

這是布林肯與王毅一個月以內的第二次見面。布林肯在6月中旬訪問了北京，成為近五年來首次訪華的美國國務卿，他當時會見了中國國家主席習近平，以及中央外辦主任王毅和外長秦剛。

這次東盟會議原定是由中國外長秦剛出席。但中國外交部表示，由於秦剛的"健康原因"，由王毅代為出席。

在布林肯訪華後，美國財長耶倫上周也訪問了北京。另外，美國氣候特使克裡也將在未來幾天訪問中國。不過迄今為止，美國仍未實現與中國軍方恢復對話的關鍵目標，而對話被視為避免對抗的關鍵。

一段時間以來，中美這兩個世界最大經濟體之間的關系因為一系列問題日趨緊張，這些問題包括中國在亞太地區日益強硬的態度以及美國對先進半導體出口實施的全面限制等等。

王毅：中俄應加強戰略溝通協調

王毅在周四上午向東盟各國外長發表了講話，俄羅斯外長拉夫羅夫也發表了講話。這是王毅與拉夫羅夫自3月以來的首次會面。

據路透社報道，王毅在雅加達會見俄羅斯外長拉夫羅夫時表示，中國和俄羅斯需要加強戰略溝通協調。

中國外交部援引王毅的話說，"面對百年變局，中俄堅定支持彼此維護正當利益，堅持走和睦相處、合作共贏發展道路，共同推進世界多極化和國際關系民主化。雙方要遵循元首重要共識，保持高層交往，加強戰略溝通協調，展現大國擔當，捍衛各自國家利益和民族尊嚴，維護國際公平正義"。

王毅還特別強調，中方願同俄方一道，"支持東盟中心地位，警惕外部勢力干擾，支持印尼和東盟各國把握東亞合作正確方向，維護本地區得來不易的和平穩定局面"。

（路透社，法新社）

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