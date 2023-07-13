「那醜妞瘋狂迷戀我」 女子發現丈夫訊息超心碎

美國紐澤西州一名女子心血來潮查看丈夫的手機，想不到卻在丈夫的手機裡面發現丈夫剛開始交往時形容她是「醜妞」，還跟朋友吹噓「她非常迷戀我」，讓女子看了超級心碎。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，40歲的理維斯（Jane Lewis）上個月詢問過丈夫同意以後查看丈夫的手機，在丈夫的手機裡面發現一連串粗魯的訊息，讓她看傻了眼。

原來當時兩人才剛開始交往，丈夫跟朋友說，他已經跟理維斯同居，雖然自己「什麼妹都把得到」，但是大部份的正妹都被把走了。丈夫還提到，理維斯不像他心目中的正妹那樣有吸引力，但是這個「醜妞非常迷戀我」、「願意為了我做任何事」。更誇張的是，丈夫最後還跟朋友吹噓說，雖然理維斯願意為他做任何事，但他還沒有「睡她」。

兩人後來交往6年，在2021年結婚，現在已經生了3個小孩。看到這些陳年訊息讓理維斯非常心碎，甚至說要是早在婚前就看到這些訊息，絕對會當機立斷離開對方。

她拿訊息質問丈夫，丈夫向她道歉並表示當時很沒自信，會這樣跟朋友說只是為了讓自己感覺好一點。理維斯說因為這些訊息嚴重破壞兩人之間的信任，即使現在丈夫不斷強調他覺得理維斯很美，她也沒辦法再信任丈夫了。