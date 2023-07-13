快訊

中職／洋投金安高掛戰袍揮別兄弟 今離台向球迷說「很抱歉」

被控下藥偷吃人妻！黃健瑋喊捍衛清白 L先生怒揭和解書「這細節」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「那醜妞瘋狂迷戀我」 女子發現丈夫訊息超心碎

聯合新聞網／ 綜合報導
理維斯（左）查看丈夫手機，發現對方跟朋友說她是「醜妞」，令她超級心碎。圖擷自每日郵報
理維斯（左）查看丈夫手機，發現對方跟朋友說她是「醜妞」，令她超級心碎。圖擷自每日郵報

美國紐澤西州一名女子心血來潮查看丈夫的手機，想不到卻在丈夫的手機裡面發現丈夫剛開始交往時形容她是「醜妞」，還跟朋友吹噓「她非常迷戀我」，讓女子看了超級心碎。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，40歲的理維斯（Jane Lewis）上個月詢問過丈夫同意以後查看丈夫的手機，在丈夫的手機裡面發現一連串粗魯的訊息，讓她看傻了眼。

原來當時兩人才剛開始交往，丈夫跟朋友說，他已經跟理維斯同居，雖然自己「什麼妹都把得到」，但是大部份的正妹都被把走了。丈夫還提到，理維斯不像他心目中的正妹那樣有吸引力，但是這個「醜妞非常迷戀我」、「願意為了我做任何事」。更誇張的是，丈夫最後還跟朋友吹噓說，雖然理維斯願意為他做任何事，但他還沒有「睡她」。

兩人後來交往6年，在2021年結婚，現在已經生了3個小孩。看到這些陳年訊息讓理維斯非常心碎，甚至說要是早在婚前就看到這些訊息，絕對會當機立斷離開對方。

她拿訊息質問丈夫，丈夫向她道歉並表示當時很沒自信，會這樣跟朋友說只是為了讓自己感覺好一點。理維斯說因為這些訊息嚴重破壞兩人之間的信任，即使現在丈夫不斷強調他覺得理維斯很美，她也沒辦法再信任丈夫了。

兩性關係

延伸閱讀

「女生時間更寶貴」 戀愛教練嗆男人「沒錢不要把妹」遭網友罵翻

嚇！服用抗生素加上抽菸多年 他舌頭竟「長出綠毛」

奇葩裝潢！男子租Airbnb 一看房間傻眼：床在浴室裡

影／女子船上開心拍照 竟遭「不速之魚」秒搶手機入海

相關新聞

滾開人類！生猛海獺爬衝浪板攻擊啃咬 加州發追捕令

美國加州海岸最近出現一隻離奇騷擾衝浪客的海獺，牠會爬上衝浪板，不顧驅趕把板子霸道占住，甚至啃咬衝浪板。當局已派專人追捕這...

女性福音！美首款非處方避孕藥 獲FDA批准

美國食品暨藥物管理局（FDA）今天宣布批准美國首款非處方避孕藥，此舉大幅擴大女性取得避孕藥的管道

「那醜妞瘋狂迷戀我」 女子發現丈夫訊息超心碎

美國紐澤西州一名女子心血來潮查看丈夫的手機，想不到卻在丈夫的手機裡面發現丈夫剛開始交往時形容她是「醜妞」，還跟朋友吹噓「她非常迷戀我」，讓女子看了超級心碎。

FBI局長：中國「細胞組織」影響美企在中運營 

聯邦調查局(FBI)局長雷伊12日在眾院司法委員會FBI監督聽證會上直言不諱地表示，中國政府利用外資企業獲取企業機密和資...

馬斯克說談到AI監管 他相信中國站在人類團隊一方

特斯拉與SpaceX的執行長馬斯克表示，他相信中國大陸是站在「人類團隊」（Team Humanity）一方的，願意在人工...

謝鋒赴五角大廈會談 中美軍事對話有譜？

路透社報導，美國國防部發布聲明稱，中國駐美大使謝鋒週三（7月12日）在五角大廈會晤了美國負責亞洲事務的助理國防部長拉特納（Ely Ratner），討論兩國的防務關係，以及一系列「國際和區域安全問題」。此前，美國曾指中國不願在軍事方面進行對話。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦