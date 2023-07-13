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超可愛！美新人婚禮上「伴郎毛毛的」 草泥馬西裝登場超吸睛

香港01／ 撰文／桃樂斯
美國有對相識16年的新人決定結婚，並於婚禮上邀請草泥馬作為其中一位伴郎，不只眾人爭相與牠合影，甚至連攝影師都大感愕然，其可愛模樣引來網友激讚。圖／翻攝自Llama Adventures臉書
美國有對相識16年的新人決定結婚，並於婚禮上邀請草泥馬作為其中一位伴郎，不只眾人爭相與牠合影，甚至連攝影師都大感愕然，其可愛模樣引來網友激讚。圖／翻攝自Llama Adventures臉書

這樣帥氣可愛的伴郎，未免太搶主角風頭了！日前美國有對相識長達16年的新人，終於決定舉行婚禮，他們更於婚禮上邀特別嘉賓，眾人爭相與牠合影，甚至連攝影師都大感愕然，「原以為是伴郎打扮成羊駝（又稱草泥馬），結果完全相反」。婚禮照片被公開後，眾多網民大讚草泥馬伴郎可愛又紳士，更引來不少準新人有意聘請牠到婚禮，共同分享喜悅。據悉，租借1隻草泥馬需要支付每小時150美元（約新台幣4,600元），可謂價值不菲。

美國冒險羊駝（Llama Adventures）公司在其Facebook專頁發帖並上載多張圖片，祝賀1對新人攜手進入人生新篇章，並感謝她們邀請名為「J」的草泥馬參加這個重要日子。圖片所示，該隻在婚禮上充當伴郎的草泥馬穿起燕尾服西裝，並帶上領結，雙手紳士地拿著1朵粉紅色鮮花，可愛搞笑模樣惹來賓客爭相與牠拍照留善影，每人臉上亦洋溢着幸福喜悅的表情。

美國有對相識16年的新人決定結婚，並於婚禮上邀請草泥馬作為其中一位伴郎，不只眾人爭相與牠合影，甚至連攝影師都大感愕然，其可愛模樣引來網友激讚。圖／翻攝自Llama Adventures臉書
美國有對相識16年的新人決定結婚，並於婚禮上邀請草泥馬作為其中一位伴郎，不只眾人爭相與牠合影，甚至連攝影師都大感愕然，其可愛模樣引來網友激讚。圖／翻攝自Llama Adventures臉書

當天在場的婚禮攝影師事後向媒體表示，她曾在過往婚禮看見有新人帶同寵物出場，如愛犬，但還是首次看到草泥馬，所以剛到達會場時很震驚，「我原本以為是伴郎打扮成草泥馬，但當牠轉身才發現完全相反，牠真的是隻草泥馬！」。她透露新娘當天很高興，「賓客們等待儀式開始時也非常享受」。

不少網友都大讚這位「伴郎」夠特別，很羨慕能出席婚禮的座上客，「多尊貴的紳士」、「這是我見過最可愛最甜蜜的想法」、「我很想參加這個活動」；更有不少準新人留言，表示希望能邀請草泥馬到她們的婚禮上，共同分享人生大事喜悅，「我們必須這麼做！」。

冒險羊駝（Llama Adventures）公司為紐約州布法羅溪美洲駝（Buffalo Creek Llamas）的分支機構，其業務非常廣泛，包括租借用作教育項目、出席婚禮或商業會場、登生遠足，或參觀農場等。據官方網頁顯示，租借1隻草泥馬需要支付每小時150美元（約新台幣4,600元），並必須至少提前3星期預訂。

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文章授權轉載自《香港01》

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