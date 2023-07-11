被控當中國代理人 美智庫主任：政治針對

美國聯邦檢察官週一（7月10日）表示，一位智庫主任被指控擔任非法中國代理人。據路透社報導，這位被告名為拉夫特（Gal Luft），擁有美國和以色列雙重國籍，涉嫌在未依法註冊為外國代理人的情況下，於2016年替中國招攬1名前美國政府高級官員、並支付對方報酬。

報導引述檢方說法，稱這位被招攬的前官員當時是時任美國總統特朗普（Donald Trump）的顧問，而拉夫特被控唆使這名顧問支持對中國有利的政策，並以該顧問的名義起草相關評論、發表在中國的報紙上。

美國司法部指出，拉夫特涉嫌違反美國《武器出口管制法》，在未持有相關許可證的情況下，促成中國公司向利比亞、阿聯酋和肯尼亞等國出售炸彈、榴彈發射器等武器，並協助安排伊朗政府與一家中國能源公司開會討論石油交易，此舉違反了美國對伊朗的制裁。

紐約南區聯邦檢察官威廉姆斯（Damian Williams）在一份聲明中稱，拉夫特「參與了多項嚴重的犯罪計劃」，並「向執法部門撒了很多謊」。根據美國司法部公共事務處的新聞稿，拉夫特共被控8項罪名，各項指控的刑期不一，其中最高者可判20年徒刑。

據悉，拉夫特是「全球安全分析研究所」（IAGS）的聯席主任，該研究所將自己描述為一家總部位於華盛頓特區的智庫，專注研究全球能源、安全和經濟趨勢。DW記者試圖查核，發現該研究所與中國社科院等機構合作密切，網頁上有許多與中國能源相關團體合辦研討會、論壇的照片，以及拉夫特受中國官媒央視採訪的影像。

該智庫及拉夫特均未立即回應路透社的置評請求，白宮亦未回應《獨立報》的置評請求。外界分析，在美國財長耶倫（Janet Yellen）日前訪華、欲與北京建立穩定溝通渠道之際，此事預料將再度引發中美爭端。

嫌犯：遭政治針對

檢方表示，現年57歲的拉夫特2月因被美指控而在塞浦路斯被捕，並在等待引渡期間獲得保釋後潛逃，目前並未被美國拘留。美國司法部公共事務處的新聞稿也在文末徵求民眾舉報拉夫特的下落。

自稱拉夫特的一個推特帳戶2月曾發文稱，他因美方提出的引渡請求在塞浦路斯被捕。該推文反駁美方稱其為「軍火商」的指控，並稱此舉是美國司法部出於政治動機、為保護美國總統拜登（Joe Biden）及其家族成員而使出的「捂嘴」手段。

自2月後，自稱拉夫特的推特發文率顯著下降，過去數月間，該帳號僅轉推數則支持訊息、相關新聞以及捐款連結。他轉推的《紐約郵報》新聞中有一支他的自白影片，他在片中自稱「吹哨者」，因為握有拜登及其家人貪腐的證據而遭針對。

拉夫特稱他之所以在塞浦路斯被捕，就是為了阻止他就「拜登家族涉嫌收受來自中國情報相關人員付款」一事，出席由共和黨主導的眾議院監督委員會。他自陳在被捕後棄保潛逃，是因為他不相信自己在紐約能受到公正的審判，並聲稱他早在2019年3月，便向美國聯邦調查局提供相關證據，但該案從未得到跟進。

（路透社、英國《獨立報》、美國司法部公共事務處）

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