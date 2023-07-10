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罕見意外！美國5歲男童「飛出」滑水道 自6米高半空墜下受傷

香港01／ 撰文／張顥庭
圖為美國喬治亞州（Georgia）溫尼佩索卡湖遊樂園（Lake Winnepesaukah Amusement Park，暫譯）水上遊樂設施宣傳照。（Twitter）
圖為美國喬治亞州（Georgia）溫尼佩索卡湖遊樂園（Lake Winnepesaukah Amusement Park，暫譯）水上遊樂設施宣傳照。（Twitter）

美國佐治亞州（Georgia，台譯喬治亞州）一名5歲男童7月4日在溫尼佩索卡湖遊樂園（Lake Winnepesaukah Amusement Park，暫譯）遊玩水上滑梯時，突然從高空飛出滑梯，墮地重傷。他隨後被緊急放醫。涉事設施一度因調查關閉，現已重新開放。

英國《鏡報》8日引述目擊者稱，男童4日從園內一條滑水道滑下時，忽然自離地15至20英呎（約4.5至6米）處飛出。

急救人員趕到男童身旁時，他稱全身發痛。他即場接受治理後，轉送田納西州一所兒童醫院治療。

一名目睹事件發生的遊客本斯（Ginger Bence）稱，她與家人看着男童自滑梯「飛出來」，「我不認為我忘得了這一幕。」

她稱園方工作人員吹響哨子，而男童的父親抱着他求救。

美國廣播公司（ABC）旗下WJCL電視台稱，男童除背部有痛楚之外，腿部亦被割傷。

涉事Twist-N-Shout水上滑梯經由佐治亞保險與安全消防專員辦公室（Georgia Insurance and Safety Fire Commissioner）派員檢查後，已重新開放。

辦公室稱，因調查仍未結束，未能公開初步結果，或在數日內發表最終報告。

園方6日發聲明稱一名兒童在水上樂園的搭乘可供雙人乘坐的水泡時受傷。文中稱，事發時當一名成人與一名兒童進入管道內時，有遵守所有安全指引。

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文章授權轉載自《香港01》

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