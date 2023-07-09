美大眾運輸不收費 城市期望減少碳排

美國各城市試圖透過取消大眾運輸收費，改善碳排與交通壅塞的問題！但從交通部的角度而言，這項政策只會提高預算分配的難度，已經實施的堪薩斯城將在明年年底耗盡預算。如何配合其他政策會是各州政府將面臨的問題。

各城市擬跟進政策

據《CNN》報導，美國奧林匹亞、堪薩斯城、維吉尼亞等城市都在測試降低大眾運輸的費用；波士頓已經設立三條免費的公車路線；紐約也打算測試五條免費的公車路線。

美國波士頓市長米歇爾自擔任市議員以來一直倡導免費交通政策，也表示非常大比例的居民因為不用支付交通費用，更能分配自己的收入。

雖然取消收費可以增加大眾運輸的需求、減少家用車產生的碳排放、甚至可以減少上下車花費的時間。但許多專家表示，這項政策無法有效解決都市交通過於壅塞、碳排放的問題，因為讓公車更準時、班次增加才能鼓勵搭乘。

從服務、品質下手

從政府、交通部的觀點來看，這個方式只會增加預算分配的難度。且除了這個方法外，還有如提高燃料稅、減少停車格等更直接、且更不會影響到財務分配的方法。

根本的問題在於，即使大眾運輸不收費，公車也不會因此變得準時、班次也不會因此變多、地鐵也不會變得更乾淨。而能否解決上述問題，才是讓人們利用大眾運輸取代開車的關鍵。

預算角度不可行

據《CNN》報導，美國華盛頓原預計於今年夏天實施，也因為預算不足延後。該交通部甚至將在2025年面臨超過7億美金的預算赤字。已經實施政策的堪薩斯城也將在明年年底耗盡資金，到時也不得不重新收費。

透過不收費的方式，吸引居民搭乘大眾運輸並非不可行，而是必須同時改善服務品質、班次方面的配套，才能取得成效。

【更多精采內容，詳見 】