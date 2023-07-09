快訊

陸網瘋傳李玟老公Bruce社群「我一直對她很好」 1線索揭真相

科技廠老闆嘆年輕人沒志氣，只想開咖啡館……他反而認為這是件好事

美大眾運輸不收費 城市期望減少碳排

台灣醒報／ 記者李宗祐╱台北報導
圖說：美國試圖取消大眾運輸收費以改善碳排、交通問題。（Photo by Albert Koch on Flickr under C.C. License）
圖說：美國試圖取消大眾運輸收費以改善碳排、交通問題。（Photo by Albert Koch on Flickr under C.C. License）

美國各城市試圖透過取消大眾運輸收費，改善碳排與交通壅塞的問題！但從交通部的角度而言，這項政策只會提高預算分配的難度，已經實施的堪薩斯城將在明年年底耗盡預算。如何配合其他政策會是各州政府將面臨的問題。

各城市擬跟進政策

據《CNN》報導，美國奧林匹亞、堪薩斯城、維吉尼亞等城市都在測試降低大眾運輸的費用；波士頓已經設立三條免費的公車路線；紐約也打算測試五條免費的公車路線。

美國波士頓市長米歇爾自擔任市議員以來一直倡導免費交通政策，也表示非常大比例的居民因為不用支付交通費用，更能分配自己的收入。

雖然取消收費可以增加大眾運輸的需求、減少家用車產生的碳排放、甚至可以減少上下車花費的時間。但許多專家表示，這項政策無法有效解決都市交通過於壅塞、碳排放的問題，因為讓公車更準時、班次增加才能鼓勵搭乘。

從服務、品質下手

從政府、交通部的觀點來看，這個方式只會增加預算分配的難度。且除了這個方法外，還有如提高燃料稅、減少停車格等更直接、且更不會影響到財務分配的方法。

根本的問題在於，即使大眾運輸不收費，公車也不會因此變得準時、班次也不會因此變多、地鐵也不會變得更乾淨。而能否解決上述問題，才是讓人們利用大眾運輸取代開車的關鍵。

預算角度不可行

據《CNN》報導，美國華盛頓原預計於今年夏天實施，也因為預算不足延後。該交通部甚至將在2025年面臨超過7億美金的預算赤字。已經實施政策的堪薩斯城也將在明年年底耗盡資金，到時也不得不重新收費。

透過不收費的方式，吸引居民搭乘大眾運輸並非不可行，而是必須同時改善服務品質、班次方面的配套，才能取得成效。

【更多精采內容，詳見

美國 公車 交通部

延伸閱讀

她懷三胞胎撐出「圓柱形」巨肚 網友嚇到：不敢生小孩了

搭大眾運輸到科博館找威利 兌換貼紙還有機會抽大獎

桃竹竹苗通勤月票方案修正 4縣市昨再送審交通部拚核定

大稻埕夏日節每週三堤外交管 北市籲搭大眾運輸

相關新聞

美大眾運輸不收費 城市期望減少碳排

美國各城市試圖透過取消大眾運輸收費，改善碳排與交通壅塞的問題！但從交通部的角度而言，這項政策只會提高預算分配的難度，已經實施的堪薩斯城將在明年年底耗盡預算。如何配合其他政策會是各州政府將面臨的問題。

加州小型飛機失事墜毀 6人不幸喪生

美國加州當局表示，1架小型私人飛機今天稍早在該州墜毀，機上6人全數遇難

德州沃爾瑪賣場種族槍擊案 槍手被判90個無期徒刑

美國德州沃爾瑪2019年發生針對拉丁美洲裔的槍擊案，造成23人死亡、22人受傷。根據法庭紀錄和檢察官，聯邦法官今天判處行...

紐約州周末恐有暴雨！州府預警：北部可能洪災

連續多日的豔陽高照終於要告一段落，紐約州府7日下午發布預警，表示全州預計從7日晚起至9日(周日)出現連續降雨，部分地區可...

玉淵譚天：華盛頓對中最後鴿派 葉倫進退維谷

代表中國官媒中央電視台的微博公眾號「玉淵譚天」在微博發文分析葉倫在拜登政府裡的地位變化，該文認為，作為「華盛頓對華最後的...

曼哈頓華埠書店遭火損 劉思慕捐款相助

曼哈頓華埠一家華裔經營的書店在4日遭祝融之災，幫助書店重建的募款活動獲得各界支持，包括漫威電影「尚氣」(Shang-Ch...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦