Threads用戶破7000萬 專家：考驗企業社群行銷應變能力

社群平台Threads快速吸粉，令許多小型企業重新思索社群行銷策略。專家認為，Threads會成為另一股勢力，但創業家時間有限，須找到客戶所在，將精力集中在最能凸顯企業品牌獨特性的平台。

Meta於5日推出社群平台Threads，直面Twitter（推特）而來，不到一天便吸引3000萬用戶註冊，優缺點亦引發外界熱議。

馬斯克（Elon Musk）收購Twitter後，由於一連串內部管理和政策變化爭議，催生出一群新興社群平台，不過Threads提供Instagram用戶「無障礙進入」的方式奏效，快速擴張，讓許多小型企業必須重新思索行銷策略。

「舊金山商業時報」（San Francisco BusinessTimes）訪問行銷主管和專家，今天報導指出目前Threads功能尚在調整，小型企業不妨先設個人帳號進行測試，但時間和資源相對有限，必須把精力用在對的平台，「追隨客戶之所在」。

傳播公司Hollywood Agency行銷主管拉里（MarissaLalli）認為，Threads不會像許多新興平台一樣，走上快速興起衰落的命運，早期參與才能與客戶互動，並思考如何在一個全新平台上提供獨特價值。

一些專家則提醒，對小型企業來說，把精力放在新平台回報可能不高。

美國GreenPal創辦人克雷頓（Bryan Clayton）表示，身為忙碌的創業家，選擇哪個平台投入時間資源至關重要，該把火力集中在經過驗證成功的平台。

因此克雷頓建議，在探索和測試新平台過後，就必須決定把主力集中在哪個是客戶參與度最高、最能為企業開發潛在客戶和創造成長的平台。

活動行銷公司Team DB的數位創意主管柏納（DillonBernard）看法雷同，他認為，小型企業應投注心力在「最具自然優勢」的平台，根據產品內容屬性，找出所有團隊成員最能展現品牌獨特觀點的平台。

柏納認為，小型企業與其在多個平台上擁有分散受眾，不如在一個平台擁有大量追隨者。

Threads上線後，儘管快速吸粉，但許多用戶批評，要刪除帳號必須連Instagram帳號一起刪，非常困擾。Instagram負責人莫瑟里（Adam Mosseri）已指出，Threads用戶可以停用或將帳戶個人資料設為不公開，也可刪除所有貼文，但公司正在研究單獨刪除Threads帳號的方法。