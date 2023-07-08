美德州沃爾瑪超市槍案奪23命！兇手遭判連續90次無期徒刑
美國德州一家沃爾瑪（Walmart）超市2019年8月發生大規模槍擊案，造成23死22傷悲劇，白人至上主義槍手7日被聯邦法院判處90次無期徒刑。
根據2月達成的認罪協議，聯邦檢察官同意不會尋求判處24歲槍手克魯修斯（Patrick Crusius）死刑，而克魯修斯同意認罪並接受連續90次無期徒刑。但他仍要面對德州的指控，控方不排除會尋求死刑。
2019年8月3日，槍手帶著一支WASR-10的半自動步槍和1000發子彈，連夜由達拉斯郊區，駕車1000多公里，前往邊境城市埃爾帕索（El Paso）的沃爾瑪超市開槍，槍手犯案前在網上留言針對拉丁裔人士，提到移民「入侵」美國。
這場量刑聽證會於5日開始，罹難者家屬在法庭上與槍手對質，講述他們的憤怒和槍手所造成的傷害。華郵報導，顯少可以看到犯下大規模槍擊案的兇嫌遭到起訴，在美國史上最致命的六起槍擊案中，這是唯一一起槍手面臨司法審判而非死於自殺或遭到警察槍殺的案件。
一名罹難者的妻子向槍手表示，「丈夫無辜的鮮血噴的到處都是。他負責養家餬口、他是我們慈愛的父親和爺爺。我甚至不想看著你。」並指自己事發後患有創傷後症候群。
另名罹難者家屬霍夫曼 (Thomas Hoffman) 提到自己的父親遇害時，分享了一張父母結婚40年的照片，以及一張他父親當天應該乘坐的航班機票，痛訴「你從背後殺害了我父親。你是個膽小鬼。」
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