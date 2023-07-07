不滿老師成績打太低 少年持球棒跟蹤老師將對方活活打死

美國愛荷華州兩名少年因為不滿老師成績打得太低，竟持球棒跟蹤老師後在樹林中將對方活活打死，而少年也因此自毀前程，面臨終身監禁判刑。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，當時年僅16歲的米勒（Willard Miller）在2021年11月時夥同好友古德爾（Jeremy Goodale），持棒球棒毆打西班牙語老師葛雷柏（Nohema Graber）致死。

據報葛雷柏在2021年11月2日時因為米勒「成績不佳」約談對方，談話結束後葛雷柏按著每天的習慣開車到附近公園散步，沒想到就在此被米勒和古德爾殺害。

目擊者指出，當時看到葛雷柏的車子駛離公園，不過前座是兩名男性。葛雷柏的遺體則在2021年11月3日在另一處公園被發現，兩人還以防水布、獨輪手推車及鐵路枕木試圖掩飾屍體。

起初出庭時，古德爾指控是米勒提議要殺葛雷柏，兩個人都有拿棒球棒毆打葛雷柏，不過米勒卻矢口否認，宣稱自己只有策劃和協助，並沒有動手毆打葛雷柏。

兩名少年後來坦承犯罪並達成認罪協議。2023年7月7日舉行聽證會時，米勒更在聽證會上聲淚俱下地向老師的家人道歉。即便如此，檢察官仍提出要判處米勒終身監禁，30年後可保釋，而古德爾則將在八月舉行聽證會判刑。