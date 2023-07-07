快訊

無償接受88會館招待...檢察官黃錦秋移送懲戒法院 最重將被免職

不滿老師成績打太低 少年持球棒跟蹤老師將對方活活打死

聯合新聞網／ 綜合報導
打死老師的米勒在聽證會上聲淚俱下道歉，最終仍被判處終身監禁。圖擷自每日郵報
打死老師的米勒在聽證會上聲淚俱下道歉，最終仍被判處終身監禁。圖擷自每日郵報

美國愛荷華州兩名少年因為不滿老師成績打得太低，竟持球棒跟蹤老師後在樹林中將對方活活打死，而少年也因此自毀前程，面臨終身監禁判刑。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，當時年僅16歲的米勒（Willard Miller）在2021年11月時夥同好友古德爾（Jeremy Goodale），持棒球棒毆打西班牙語老師葛雷柏（Nohema Graber）致死。

據報葛雷柏在2021年11月2日時因為米勒「成績不佳」約談對方，談話結束後葛雷柏按著每天的習慣開車到附近公園散步，沒想到就在此被米勒和古德爾殺害。

目擊者指出，當時看到葛雷柏的車子駛離公園，不過前座是兩名男性。葛雷柏的遺體則在2021年11月3日在另一處公園被發現，兩人還以防水布、獨輪手推車及鐵路枕木試圖掩飾屍體。

起初出庭時，古德爾指控是米勒提議要殺葛雷柏，兩個人都有拿棒球棒毆打葛雷柏，不過米勒卻矢口否認，宣稱自己只有策劃和協助，並沒有動手毆打葛雷柏。

兩名少年後來坦承犯罪並達成認罪協議。2023年7月7日舉行聽證會時，米勒更在聽證會上聲淚俱下地向老師的家人道歉。即便如此，檢察官仍提出要判處米勒終身監禁，30年後可保釋，而古德爾則將在八月舉行聽證會判刑。

延伸閱讀

繳不出來？律師逛街刷爆卡 謊稱自己遭綁架盜刷

吃雞肉骨頭卡喉嚨 女子宣稱靠狂喝可樂成功「分解」骨頭

男子吃完海鮮狂嘔吐 檢查發現八爪章魚卡喉嚨

跌倒後患怪病 男子連續打嗝68年創金氏世界紀錄

相關新聞

不滿老師成績打太低 少年持球棒跟蹤老師將對方活活打死

美國愛荷華州兩名少年因為不滿老師成績打得太低，竟持球棒跟蹤老師後在樹林中將對方活活打死，而少年也因此自毀前程，面臨終身監禁判刑。

假平權真歧視？美國「平權措施」違憲爭議，與夾縫生存的亞裔學生

「你的平權不是我的平權。」美國緣起1960年代的種種平權法案與措施，影響了大學名校在招生時納入族裔考量的做法，但相關爭議卻也不斷；直至2023年6月29日，美國聯邦最高法院判決，歷史悠久的哈佛大學（Harvard University）和北卡羅萊納大學（University of North Carolina）招生計畫中、保障特定族裔就學權的「平權措施」違憲——此裁決旋即引發美國社會熱議。平權措施反對者認為，大學入學條件應以申請者個人經歷、能力作為衡量標準、而非族裔背景，其中許多人也認為平權措施會造成「反向歧視」、影響其他族裔的就學機會；然而支持者則認為，種族歧視仍深植在美國社會，推翻平權措施可能更加邊緣化少數族裔的學生。

太空梭將在洛杉磯直立展示 高達20層樓創紀錄

退役的奮進號太空梭（Endeavour）在洛杉磯展出已11年，一直以水平停放狀態，近日館方宣布一項創舉，準備將太空梭直立...

到深紅州拉票 拜登自誇經濟政策為南卡創造工作機會

拜登總統6日前往共和黨主政的南卡羅來納州競選拉票，鼓吹他的經濟政策為這個深紅州創造工作機會；拜登表示，政府投資電腦晶片、...

就業市場降溫？勞工部報告：5月400萬人離職 辭職潮減弱

勞工部6日公布的統計顯示，全美離職風潮在疫情期間攀至最高點後，近來明顯減弱，再次顯示就業市場隨聯準會升息而降溫。

年收多少才覺得安全？民調揭曉至少要23.3萬 但翻倍才感到富有

聯準會(Fed)6月暫停升息，為15個月來首次；與此同時，6月通膨率也放緩至4%；但利率飆升、食品物價仍然居高不下。個人...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦