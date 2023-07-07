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太空梭將在洛杉磯直立展示 高達20層樓創紀錄

中央社／ 洛杉磯6日專電
飛機上方運載的是退役的奮進號太空梭（Endeavour）。
飛機上方運載的是退役的奮進號太空梭（Endeavour）。

退役的奮進號太空梭（Endeavour）在洛杉磯展出已11年，一直以水平停放狀態，近日館方宣布一項創舉，準備將太空梭直立展出，達20層樓高。

這艘太空梭是加州科學中心（California Science Center）過去10多年來的駐館明星。這艘74公噸的龐然大物，2012年由一架波音747客機搭載，從北加州空軍基地起飛，飛過金門大橋及好萊塢標誌，落腳LA。

當年奮進號在洛杉磯國際機場落地後，由大型機具拖載，花了兩天時間，以時速3公里的緩慢速度，走過高速公路、市區街道，最終抵達加州科學中心。

水平停放多年的奮進號，即將啟動直立計畫。加州科學中心準備擴建場館，從7月20日開始，在新場館安裝火箭推進器及燃料箱等底座設施，計畫從明年1月開始，使用大型吊掛機械把太空梭直立起來放進底座。

直立後，太空梭加上火箭推進器、底座，高度總共60公尺，約20層樓高。等到周邊的場館設施完成之後，於2025年正式亮相。

到時候，這將是第一次在美國國家航空暨太空總署（NASA）設施以外，以如此擬真的方式展出太空梭，同時創下紀錄，成為世界上高度最高的直立展出太空飛行器。

太空 洛杉磯 火箭

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