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恐傷及平民！美國將向烏克蘭提供爭議性的「集束彈藥」

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國將在7日宣布新的援烏計畫，預計將包括具爭議性的集束彈藥。美聯社
美國將在7日宣布新的援烏計畫，預計將包括具爭議性的集束彈藥。美聯社

美國將在7日宣布新的援烏計畫，預計將包括集束彈藥，但此舉可能招來人權組織強烈反彈。

衛報報導，集束彈是將許多小炸彈合而為一，投彈後小炸彈會散至各處，若未立即爆炸將形成另一種地雷，恐傷及平民。集束彈首次在第二次世界大戰中使用，2008年根據《集束彈藥公約》被120多個國家禁止使用，但俄羅斯烏克蘭和美國均拒絕簽署該條約。

基輔敦促美國國會議員向白宮施壓，要求批准運送集束彈藥。美國官員表示，集束彈藥將有效幫助烏克蘭對抗堅守防禦陣地的俄軍。

白宮6日表示，正在積極考慮向烏蘭提供集束彈，美國官員向路透說，預計政府將於7日宣布新一輪援烏計畫，其中將包括集束彈。

人權觀察組織6日發布報告指，烏俄軍對使用集束彈，造成大量平民傷亡，呼籲雙方立即停止使用這種本質上不分青紅皂白的武器。

該組織表示，向烏克蘭運送集束彈將必然帶給平民造成長期痛苦，並警告說，在有平民的地區使用集束彈是不分敵我的攻擊，違反了國際人道主義法，並可能構成戰爭罪。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

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