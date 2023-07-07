陸祭鎵鍺出口管制 美：堅決反對

中國大陸宣布自八月起，針對半導體重要原材料鎵與鍺相關物項實施出口管制，中國商務部前副部長魏建國指稱，這只是開始，中方反制將隨美國與盟友的限制手段而升級。美國商務部五日表示，美方對此堅決反對，華府會和盟友夥伴共商解決。

美國財政部長葉倫啟程訪中前夕，北京以「維護國家安全和利益」為由，宣布鎵與鍺相關物項的出口必須取得許可。據報導，全球八成的鎵和鍺由中國大陸供應。

官媒中國日報刊登大陸商務部前副部長、中國國際經濟交流中心副理事長魏建國的專訪。他說，對部分鎵和鍺產品的出口管制，是用實際方式告訴美國及其盟友，這些國家限制中方採購更先進技術的措施是一次誤判。他還說，這只是中國反制的開始，中國的制裁手段和種類還有很多。若對中的高技術限制繼續升級，中國的反制措施也會進一步升級。

美國商務部發言人對路透表示，美國堅決反對北京的出口管制做法，這些行動凸顯供應鏈多元化的必要性，美國將與盟友和夥伴在關鍵的供應鏈上建立韌性。歐盟發言人四日亦關切中方最新禁令。德國經濟部長哈柏克坦言，中方擴大出口禁令將對德國構成新問題。

路透引述分析家報導，中方這次實施的出口管制，是對美國美光科技實施禁令後的第二項，也是規模更大的反制措施。若是此舉未改變美中關係，預估中方將會祭出更多的稀土出口管制。