美媒：台強軍決心 影響美介入度

華爾街日報（ＷＳＪ）五日報導，台灣從俄烏戰爭獲得啟示，其一是堅定抗敵，其二是避免惹惱北京，而這兩種看法將牽動台灣明年一月舉行的總統大選。尤其台灣強化軍力的決心，將影響美軍在中國大陸武力犯台時的介入程度。

另一方面，前美軍參謀首長聯席會議主席穆倫同日在華盛頓郵報網路論壇中表示，北京現階段的策略是對台施壓促統。美國要做的是挺台，使中國感到威嚇，並向中方表明，若企圖攻台，將以失敗收場。前美國副國家情報總監高登（Susan Gordon）則在該論壇中提到，各界關切北京會否於二○二七年侵台，此一問題唯有中國國家主席習近平能回答，但「目前為止，習近平還沒決定這樣做」。

據ＷＳＪ報導，有些台灣人認為，俄烏戰爭的啟示是若堅定抵抗，可能擊敗看似所向披靡的敵人，對台灣有激勵作用。有些台灣人則從烏克蘭城鎮的焦土景象，得到不同啟示，認為避戰至上，台灣應盡量避免激怒北京，即使需要忍痛妥協。

這兩種看法將牽動台灣總統大選，形塑台灣如何在中國軍事實力增強時，推動國防改革。台灣內部反思及加強軍力的決心，必將影響在共軍犯台時，美國軍事介入的程度。我國防部發言人孫立方形容，台灣有如大衛對抗巨人歌利亞，但我們將不惜一切代價捍衛。美國並無協防台灣的明確義務，長久以來奉行戰略模糊。

退役美國空軍中將、維吉尼亞州智庫密契爾航太研究所所長德普圖拉（David Deptula）直指，台灣必須百分百投入，否則美國或任何他國都沒理由在戰爭爆發時馳援。他強調，台灣人若不願全心全意守護自己的島嶼及人民，那美國不會為台灣犧牲自己的子女。

此外，穆倫在前述論壇中說，共軍犯台必然需兩棲登陸，這是最艱難的軍事行動。當前習近平的策略應是施壓台灣，迫使統一，但由於台灣人民支持民主，這對北京愈來愈有挑戰性。美國及其盟友應表達支持台灣，令習近平每天都能感到威嚇，知道一旦下令奪台，將無法獲勝。特別是中國自一九五○年代以來「就沒打過仗」，這不禁令人懷疑共軍在廿一世紀戰爭中的實戰表現。

穆倫並強調，台灣是美中之間的核心議題，美中領袖對話至關重要。台灣也是美國緊要的戰略利益，美國總統必須使人民了解重要性，當民主自由受威脅，美國決定要發動戰爭支持台灣時，美國人民必須非常支持。