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為回春不擇手段！美科技富豪曝逆齡撇步：每天早上11時就吃完晚餐

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國45歲科技富豪約翰遜（圖右）為重拾青春，每年豪砸約200萬美元聘請專業醫生為他制定「回春」計畫。圖截自IG
美國45歲科技富豪約翰遜（圖右）為重拾青春，每年豪砸約200萬美元聘請專業醫生為他制定「回春」計畫。圖截自IG

美國45歲科技富豪約翰遜（Bryan Johnson）為重拾青春，每年豪砸約200萬美元聘請專業醫生為他制定「回春」計畫，對於飲食要求極高的他，近日透露自己在上午11時就吃完晚餐，以讓體態重返18歲。

約翰遜在推特上回應一名詢問他飲食計畫的網友說，「我一天的最後一頓飯是在上午11點。我在早上6點到11點之間吃飯。」

約翰遜遵循間歇性斷食法，將熱量攝取集中在幾小時內，以便獲得更長時間的消化休息。該飲食法近來廣受名人推崇，稱能增加能量、減重、提高精神專注度和認知能力等。

約翰遜透過稱之為「藍圖計畫」挑戰自然，他遵循純素飲食，將固體食物和軟食物混合在一起，每天攝入熱量限制在1977卡，每天堅持運動一小時，每周進行三次高強度運動，並會在每晚同一時間睡覺。

約翰遜每天5時起床，服用兩打補充劑，如番茄紅素、二甲雙胍、薑黃、鋅、鋰等，並會喝一杯含有膠原蛋白、亞精胺和肌酸等成分的「綠色巨人」冰沙，睡前兩小時戴著抗藍光的眼鏡，以確保睡眠品質。

此外，約翰遜每月會進行血液、超音波、核磁共振檢查和大腸鏡檢查，每天則會測量體重、體脂、血糖水平和心率等，睡覺時會連接一台機器，計算夜間勃起次數。

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