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美國慶假期大規模槍擊案頻傳！共16起15死、近百傷
美國國慶周末各地頻頻傳出大規模槍擊案，從華府、德州、加州再到馬里蘭州，共發生16起槍案，造成15人死亡、近100人受傷。
衛報報導，根據槍枝暴力檔案館對大規模槍擊案的定義，即除了槍手之外，受害者人數在4人或以上。
從當地時間6月30日下午5時至7月5日凌晨5時，大規模槍擊案遍及13個州和華府，包括伊利諾伊州、印第安納州、堪薩斯州、密西根州、明尼蘇達州、密蘇里州、紐約州、北卡羅萊納州、俄亥俄州、奧克拉荷馬和賓州各一起，德州和馬里蘭州分別有兩起。
稍早美國總統拜登發表聲明指，對美國各地區發生的悲慘和毫無意義的槍擊事件表示惋惜，在國家慶祝獨立日之際，也祈禱美國能夠早日擺脫槍枝暴力，並再次呼籲槍枝改革。
根據槍枝暴力檔案館統計，今年恐是美國大規模槍擊案最嚴重的其中一年。今年截至目前，已累計350起，若下半年發生率保持穩定，2023年總計恐高達679起，大約是2018年記錄的兩倍。
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