白宮驚見白粉末 竟是古柯鹼

白宮特勤局官員四日表示，二日晚間約八時四十五分，在白宮西廂發現可疑白色粉末，並實施緊急疏散、白宮一度封閉，消防隊獲報後趕來，但鑑定後確認成分為古柯鹼，這些粉末將做進一步測試。美國總統拜登當時人在大衛營度假，故不在白宮內。

特勤局已著手追查是誰將白粉末帶入白宮，英國每日郵報指稱，曾吸毒並接受治療的拜登兒子杭特在這起事件前，曾現身白宮。但又有報導指稱拜登一家人在事件發生時，已抵馬里蘭州大衛營度美國國慶假期。杭特曾說，自己在哥哥波伊（Beau）二○一五年腦癌病逝後，就深陷毒品成癮的痛苦。

特勤局人員二日在白宮內例行巡查時，於開放參觀區域發現不明白色粉末。這包粉末在西廂的公共區域內被發現，並非在個別辦公室，某些旅遊團體也能進入該區域。

西廂緊鄰美國總統拜登居住的行政官邸，其中橢圓形辦公室、內閣室、新聞區、總統幕僚的辦公室和工作區都在這裡，而每天有數百人固定在西廂走動，是拜登幕僚、白宮職員、其他政治人物、數百名記者，甚至清潔及維修人員共用的地方。

特勤局發言人古利耶米說，二日傍晚特勤局人員針對粉末調查時，全白宮實施預防性封閉，華府消防當局到場檢驗，研判該物質無害，相關單位已著手調查白粉末如何以及為何進入白宮。

白宮對這起令人震驚的事件保持沉默，拜登一家人六月卅日前往大衛營，四日早晨返回華府，而杭特及其妻子四日上午在白宮南草坪準備出席國慶活動。古柯鹼疑雲四日下午變得更複雜，華府消防當局的無線電音訊內容顯示，白粉末在白宮私人住宅下方兩層的圖書館內發現，而該區域開放外界參觀並提供導覽。

據財經媒體「富比世」報導，這不是非法毒品首次現蹤白宮。饒舌歌手「史努比狗狗」二○一四年在網路節目中聲稱，他二○一三年在白宮浴室吸過大麻。歌手威利尼爾森一九八八年在自傳中也宣稱，美國前總統卡特任內，自己曾在白宮屋頂吸大麻。