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虐嬰命案！狠心媽度假玩樂10天 16個月女嬰獨留脫水慘死便溺中

香港01／ 田中貴／報導
美國1名狠心母親竟獨留16個月大女兒在家，自己出遊度假10天，導致女兒乏人照顧，身體嚴重脫水慘死。示意圖／ingimage
美國1名狠心母親竟獨留16個月大女兒在家，自己出遊度假10天，導致女兒乏人照顧，身體嚴重脫水慘死。示意圖／ingimage

初生孩子脆弱無比，理應得到父母悉心呵護，但美國1名狠心母親竟獨留16個月大女兒在家，自己出遊度假10天，導致女兒乏人照顧，身體嚴重脫水慘死，被發現時嬰兒圍欄由毯子至底層襯墊都已被尿液和糞便浸濕弄髒，女嬰的遺體也沾上惡臭便溺。狠心母被捕後，遭檢方以謀殺等多項罪名起訴。

31歲狠心母親康戴拉瑞歐（Kristel A. Candelario）和父母及2名女兒住在俄亥俄州克里夫蘭市，女兒跟隨母姓。鄰居表示，案中慘死的16個月大女嬰杰琳（Jailyn）是康戴拉瑞歐的小女兒，非常可愛，這次並非康戴拉瑞歐首次獨留兒童在家，鄰居都叫她切勿這樣做。康戴拉瑞歐有時會拜託鄰居照顧小孩，而其父母最近帶同長孫女度假，剩下她與幼女杰琳共處。

根據警方聲明等文件，康戴拉瑞歐承認將杰琳「留在家裡，獨自一人，無人看管」，自己上月6日則前往波多黎各和底特律度假，上月16日返家時發現女兒昏迷，急忙報警。救援人員到場，證實杰琳已明顯死亡。

法醫驗屍後，證實杰琳嚴重脫水，其遺體「沒有外傷…被單獨留在家中約10天，無人照顧，隨後死亡」。警方發現杰琳的嬰兒圍欄「由被弄髒的毯子和底層襯墊組成，被尿液和糞便浸透」，而杰琳的遺體也沾滿惡臭便溺。

康戴拉瑞歐被控干犯1項嚴重謀殺罪、2項謀殺罪、1項重罪攻擊和1項危害兒童罪名，案件已經提堂，法官批准她以100萬美元（約3000萬台幣）保釋，案件本月再訊。

（綜合）

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文章授權轉載自《香港01》

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