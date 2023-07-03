美國務院發布最新旅行警告：前往中國須慎行

美國國務院發出旅行警告，建議美國公民重新考慮前往中國的旅行，原因是中國存在對本國法律（包括出境禁令）的任意執行和錯誤拘留的風險。

這份警告沒有引用具體案例。今年5月，中國法院以間諜罪判處78歲的美國及香港公民梁成運無期徒刑。

上周，中國人大常委會通過《對外關系法》，威脅要對危害中國利益的行為采取反制和限制措施。

中國最近還通過了涉及內容廣泛的《反間諜法》修訂案。該修訂案讓外國商界感到不寒而栗，一些公司的辦公室也因此遭到突擊搜查。這也是一部制裁外國批評者的法律。

美國國務院的警告稱：“中國政府任意執行本國法律，包括在沒有公平和透明的執法程序的情況下對美國公民和其他國家公民發布出境禁令。”

該警告說：“在中國旅行或居住的美國公民可能會在無法獲得美國領事服務或無法知悉有關其涉嫌犯罪的信息的情況下被拘留。”

該警告稱：“中國當局似乎擁有廣泛的自由裁量權，可以將各種文件、數據、統計數字或材料定為國家機密，並以此拘留和起訴涉嫌間諜活動的外國人。”

該警告列出了一系列可能被指控為犯罪的行為，從參加示威活動到發送批評中國政策的電子信息，甚至只是對被視為敏感的領域進行研究。

該警告稱，中國的出境禁令可用於強迫個人參與中國政府的調查、迫使家庭成員從國外返回、解決有利於中國公民的民事糾紛以及“獲得對外國政府的討價還價籌碼”。

這些警告也適用於前往中國的特別行政區香港和澳門的旅行。美國國務院於周五（6月30日）發布了這份警告，並於周一通過電子郵件發送給媒體。

美國政府過去曾向其公民發出過類似的警告，但近年來的旅行警告主要發布於中國嚴厲執行疫情“清零”政策、封閉邊境的三年期間。

中國通常對美國指責其獨裁專制做出憤怒的回應。它也發布了自己的針對美國的旅行警告，稱美國存在犯罪率高、反亞裔歧視以及醫療急救費用高昂等風險。

鑑於中國的專制政治制度和中共對法律事務的絕對控制，美國及香港公民梁成運被指控的間諜罪的細節無從得知。他於2021年4月15日在東南部城市蘇州被拘押，當時中國正執行嚴格的“清零”政策。

這些警告是在美中關系在貿易、技術、台灣和人權問題等方面陷入多年來最低點之際發出的，盡管雙方正在采取一些措施來改善局勢。美國國務卿布林肯上周對北京進行了延後數月的訪問，財政部長耶倫本周也將進行備受期待的北京之行。中國最近還任命了一位新的駐美國大使，他前往白宮向拜登總統遞交了國書。

備受關注的兩名華裔澳大利亞人也仍被拘押。曾寫文章批評中共的華裔作家楊軍（楊恆均）於2019被拘押，曾在中國環球電視網（CGTN）擔任節目主持人的澳大利亞記者成蕾於2020年被拘押，但至今都沒有他們所涉嫌犯罪行為的具體信息。

也許最臭名昭著的任意拘押案件是“兩個邁克爾”案。2018年，加拿大應美國警方要求拘捕了中國華為公司首席財務官孟晚舟之後，加拿大人康明凱（Michael Kovrig）和斯帕弗（Michael Spavor）於2018年在中國被拘押。他們被指控犯有危害中國安全罪，其中斯帕弗於2021年8月被中國法院判處有期徒刑11年。

2021年9月，美國司法部與孟晚舟達成了“銀行欺詐罪”延期起訴協議（該項指控於2022年被美國地方法院取消），孟晚舟從加拿大獲釋飛回中國，“兩個邁克爾”也於同日獲釋飛回加拿大。很多國家都認為此案是中政府的“人質政治”。

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