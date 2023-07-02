圖書館收大批贈書…發現他館「1903年借出書籍」 逾期近120年物歸原主

美國西弗吉尼亞大學圖書館近來收到一批贈書，其中一本竟是馬薩諸塞州（Massachusetts）一家圖書館在1903年借出的藏書，沒想到逾期近120年終於物歸原主。

《8視界新聞網》根據美國合眾國際社（UPI）報導，西弗吉尼亞大學圖書館珍本管理員斯圖爾特·普萊恩（Stewart Plein）透露，捐贈者提醒他們，這些書當中有一本屬於其他圖書館。她花時間找了找，發現一本由物理學家麥克斯韋（James Clerk Maxwell）所撰寫的《電力學基礎論》（Elementary Treatise on Electricity）。

普萊恩說，這本書是從馬薩諸塞州新貝德福德免費圖書館外借的，因此她把書籍郵寄回去。

新貝德福德圖書館收到書之後，也在社交媒體Facebook分享了這項消息，並強調「歸還過期的圖書館書籍永遠不會太晚！」。

此外，《8視界新聞網》根據WDTV5新聞網報導，另一本在1900年代被借出的《消費的經濟原理》（Economic Principles of Consumption）也被送還紐約公共圖書館。

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