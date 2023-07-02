嚇阻陸 密利：美軍須加速現代化

美國參謀首長聯席會議主席密利六月卅日指稱，中國大陸正尋求更改基於規則的國際秩序，打造一支強大軍隊，希望於今後十年內獨霸亞洲地區，並在本世紀中葉一舉超車美國。為此，美軍必須加快現代化腳步，確保中國國家主席習近平「每天醒來時會說，今天不適合」武力犯台。

針對外傳習近平下令共軍在二○二七年前做好侵台準備，密利當天在華府舉行的「全國記者俱樂部」午餐會中表明，習近平並未親口說出「我已決定進攻和入侵」台灣，他是「要（共軍）將領培養這種軍事能力」，「我們（中共領導高層）之後再做決定」。其中的微妙差異在於，相關決策過程依然進行中、仍可能成真。

密利強調，這就是美軍欲著重的嚇阻概念，要使習近平每天、永遠都不會做出攻台決定。他說，尚無跡象顯示，習近平已做出相關決定，共軍攻台不是已成定局。

密利表示，這攸關美軍軍事現代化的進展速度，「我們的動作愈快」，就愈能保持對共軍的優勢，遏阻戰爭的可能性就愈高。即使發生，「我們也能獲勝」。隨著中國迅速崛起，密利提醒，戰爭的根本形勢正出現重大改變，若美軍還不調整現行教範、戰術、戰技、訓練、人才管理及武器系統，就不能擁有一支能應對未來作戰環境的勁旅。美軍務必未雨綢繆，這亟需做出重大變革。

密利還提到，不僅美國，其盟邦也應在軍事上進行升級、更新和現代化，西方國家的軍事優勢正持續萎縮，美國及其盟國必須保持對中國的優勢。

就外界對拜登政府目前處理兩岸事務的批評，密利亦予以反駁。例如在提供或軍售武器系統和彈藥上發生重疊甚至排擠的情況，他說，美國及其盟邦有能力同時支持烏克蘭與台灣，這不是「零和遊戲」，還有其他盟友及夥伴國會協助台灣，不是只有美方。