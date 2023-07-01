謝鋒喊話美商界 固中美關係

美國國務卿布林肯訪問北京後，美中關係的變化持續受矚目，日前大陸駐美前後任大使，均對美國企業界喊話。現任駐美大使謝鋒表示，「中美關係惡化，工商界首當其衝」；前任駐美大使崔天凱則提到，大陸已在夠多場合表達政治意願，但「一個巴掌拍不響」，呼籲中美的人文交流可以先行，「其實沒有那麼難」。

據大陸駐美使館官網消息，謝鋒廿八日出席美國先進醫療技術協會會員企業早餐會發表演講時，以「和氣生財」為喻表示，大環境好，企業才能安心發財，他呼籲工商界要做中美關係的「負責任利益攸關方」，拿出實實在在的行動，推動中美關係「止跌企穩」。

而具官方色彩的中國人民外交學會近日也與美方以視訊舉辦「中美前政府官員和工商界人士對話第二次會議」。綜合央視新聞、環球時報消息，崔天凱表示，雙方都有比較廣泛的共識、對中美關係現狀比較著急、不滿意，大陸已經「夠多的場合、夠多的次數表明了我們的政治意願」，但「一個巴掌拍不響」。他強調，有些事情馬上就可以做，例如布林肯訪陸期間達成推進人文交流，增加雙方航班等共識。

中國人民外交學會會長王超則提到，大陸尊重美國的利益，不會去挑戰和替代美國，美國也要尊重大陸。美方此前提出的不管是三分法、三點論還是去風險化，「本質都是對抗性的」。他說，布林肯訪問大陸取得一些積極共識和成果，「但坦率的講，中美關係能否走出當前的困難局面，仍存在很大的不確定性」。

人民日報海外版旗下「俠客島」則引述前國際貨幣基金組織副總裁朱民在天津夏季達沃斯論壇的觀察，他強調美國現在說「脫鉤」、「去風險」，反對全球化，「這是對全球生產力和全球經濟增長的最大衝擊」，「各方都希望美國能坐下來，跟中國好好談」。