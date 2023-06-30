美聯邦最高法院判決 平權法案違憲

美國聯邦最高法院廿九日判決，推翻了哈佛大學與北卡羅萊納大學的招生政策，即在一定程度取決於種族因素，即平權法案（Affirmative Action），稱此舉違反美國憲法。

華盛頓郵報報導，最高法院的投票結果沿著大法官的意識形態背景不同分歧，美國首席大法官羅伯茲代表多數的保守派大法官遞交判決書，自由派大法官則遞交不同意見書。

羅伯茲在判決書寫道，「學生必須基於他或她身為個人的經歷受到對待，而不是以種族為基礎」。

羅伯茲指出，「許多大學長期以來行事正好相反，而在此過程，他們錯誤地得出結論，即個人身分的試金石不是克服的挑戰、培養的技能或是學習的教訓，而是他們的膚色，我們的憲法歷史不會容忍這種選擇」。

從過去卅年來的數據分析可以看出，禁止平權招生對白人學生、亞裔學生有利，某些熱門頂尖大學學生人口多元化因此降低，但其他大學學生人口多元化則增加。

根據二○二一年數據，已經禁止大學平權招生的亞利桑納州、加州、佛羅里達州、愛達荷州、密西根州、內布拉斯加州、新罕布夏州、奧克拉荷馬州、華盛頓州等地，西語裔學生、美洲原住民學生在大學學生人口當中比例偏低，白人學生、亞裔學生比例則偏高。