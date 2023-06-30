聽新聞
test
0:00 / 0:00

美聯邦最高法院判決 平權法案違憲

聯合報／ 編譯周辰陽、顏伶如／綜合報導
美國聯邦最高法院29日發布判決，推翻了哈佛大學與北卡羅萊納大學的招生政策，即在一定程度取決於種族因素，稱此舉違反了美國憲法。路透
美國聯邦最高法院29日發布判決，推翻了哈佛大學與北卡羅萊納大學的招生政策，即在一定程度取決於種族因素，稱此舉違反了美國憲法。路透

美國聯邦最高法院廿九日判決，推翻了哈佛大學與北卡羅萊納大學的招生政策，即在一定程度取決於種族因素，即平權法案（Affirmative Action），稱此舉違反美國憲法。

華盛頓郵報報導，最高法院的投票結果沿著大法官的意識形態背景不同分歧，美國首席大法官羅伯茲代表多數的保守派大法官遞交判決書，自由派大法官則遞交不同意見書。

羅伯茲在判決書寫道，「學生必須基於他或她身為個人的經歷受到對待，而不是以種族為基礎」。

羅伯茲指出，「許多大學長期以來行事正好相反，而在此過程，他們錯誤地得出結論，即個人身分的試金石不是克服的挑戰、培養的技能或是學習的教訓，而是他們的膚色，我們的憲法歷史不會容忍這種選擇」。

從過去卅年來的數據分析可以看出，禁止平權招生對白人學生、亞裔學生有利，某些熱門頂尖大學學生人口多元化因此降低，但其他大學學生人口多元化則增加。

根據二○二一年數據，已經禁止大學平權招生的亞利桑納州、加州、佛羅里達州、愛達荷州、密西根州、內布拉斯加州、新罕布夏州、奧克拉荷馬州、華盛頓州等地，西語裔學生、美洲原住民學生在大學學生人口當中比例偏低，白人學生、亞裔學生比例則偏高。

大法官 美國 羅伯茲

延伸閱讀

美國最高法院發布判決 限制在招生考慮種族因素的「平權法案」

黑人又踢到鐵板！ 婦團「拒絕接受捐款」：模糊焦點、提告脅迫已違憲

陳建州提告大牙「強制道歉」律師不知違憲？他分析：公關手段多於法律實質意義

MLB／大谷翔平狂飆12K 道奇教頭變球迷：他主宰我們

相關新聞

臉上壓痕 曝拜登病情

美國媒體連續兩天都注意到總統拜登的臉頰兩側有帶狀壓痕；白宮發言人貝茲廿八日表示，拜登最近開始使用持續正壓呼吸器（ＣＰＡＰ...

美聯邦最高法院判決 平權法案違憲

美國聯邦最高法院廿九日判決，推翻了哈佛大學與北卡羅萊納大學的招生政策，即在一定程度取決於種族因素，即平權法案（Affir...

才花百億整修！「第凡內早餐」蒂芙尼珠寶店發生火災

位於紐約第五大道的蒂芙尼珠寶店（Tiffany & Co.）29日上午9時38分發生火災。英國每日郵報報，蒂芙尼所屬母公...

美國最高法院發布判決 限制在招生考慮種族因素的「平權法案」

美國聯邦最高法院廿九日判決，推翻了哈佛大學與北卡羅萊納大學的招生政策，即在一定程度取決於種族因素，即平權法案（Affir...

因應AI衝擊 這票美國媒體巨擘擬籌組聯盟

華爾街日報（WSJ）引述知情人士報導，數家大型新聞和雜誌出版業者正商討籌組新聯盟，以因應人工智慧（AI）帶來的產業衝擊。

國家地理雜誌再裁員 解雇最後一批專職撰稿人

「國家地理」（National Geographic）雜誌長年記錄即將滅絕的瀕危物種，如今也面臨困境，近期解雇了最後一批...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦