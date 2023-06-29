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因應AI衝擊 這票美國媒體巨擘擬籌組聯盟

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
新聞集團等美國大型出版商，傳出正在討論籌組聯盟事宜，以因應AI的衝擊。美聯社
新聞集團等美國大型出版商，傳出正在討論籌組聯盟事宜，以因應AI的衝擊。美聯社

華爾街日報（WSJ）引述知情人士報導，數家大型新聞和雜誌出版業者正商討籌組新聯盟，以因應人工智慧（AI）帶來的產業衝擊。

消息人士說，紐約時報、WSJ母公司新聞集團、Vox Media、康泰納仕母公司Advance、Politico和Insider母公司Axel Springer、及Dotdash Meredith母公司IAC的高階主管和律師，已討論了成立這類組織的可能性。

競爭激烈的大型出版商相互合作實屬罕見，這也凸顯生成式AI為出版業和社會帶來存續威脅。WSJ曾報導，近幾個月來，出版業主管已開始檢視其出版的內容在多大程度上被用來訓練ChatGPT等AI工具，他們應如何獲得補償，以及有哪些法律選項。

一大隱憂是，這些AI工具直接向用戶提供資訊，排除了追蹤資訊來源（例如文章）連結的需求。

知情人士說，具體的議程尚未決定，一些出版商也未承諾參與，也有可能不會成立聯盟。儘管出版商同意必須展開行動，以保障自家的事業不受AI崛起衝擊，但不同出版商的優先考量往往並不一致，這些分歧可能為設定聯盟議程構成阻礙。

一些出版業高管已表達對AI和相關產業衝擊的看法。IAC董事長迪勒在近來的產業活動上，警告AI對內容的抓取，他說，在部分情況中，出版商應立刻採取行動並提告。Axel Springer執行長德夫納今年稍早也說，媒體業者必須嚴正看待ChatGPT等AI的發展。

出版業 紐約時報 華爾街日報 AI ChatGPT

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