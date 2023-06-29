紐時：美民意不挺改善對中關係

紐約時報廿七日報導，即使拜登總統希望改善處於緊張狀態的美中關係，美國民眾恐怕不願意，多項民調結果顯示，美國人現在對中國大陸的看法，類似數十年前美國民意對蘇聯的看法，美方若想修補美中關係可能遭到民意反對。

報導指出，公共意見研究辦公室、NORC公共事務研究中心、羅珀中心、蓋洛普等機構進行的民調結果顯示，美國人在二○一四年至二○二三年之間對中國的看法，負面觀感逐漸增強，與一九四四年至一九四七年間美國人對蘇聯的看法一樣。

根據羅珀中心民調報告，美國與蘇聯在二次世界大戰期間雖是盟友，一九四五年裡絕大多數美國民眾對於美蘇之間合作關係感到滿意；二戰結束後蘇聯吞併東歐則讓美國民眾態度轉變，到了一九四六年時，七五％美國人對於蘇聯的外交政策表示不滿。

美國人對中國大陸的看法，也有從好轉壞的同樣趨勢。

二○○○年至二○一六年裡，美國民眾對中國大陸看法好壞各半，但二○一八年開始出現改變。美國前總統川普的反中言論、貿易戰，讓美國人對中國大陸的看法急轉直下。新冠疫情、中國將穆斯林關押集中營、中俄結盟、拜登定調美中屬於競爭關係、中國偵察氣球事件等，讓美國民眾對中國大陸的負面觀感出現新高。