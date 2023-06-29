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紐時：美民意不挺改善對中關係

聯合報／ 記者顏伶如／綜合報導
多項民調顯示，美國人對中國的看法負面觀感逐漸增強，類似數十年前美國民意對蘇聯的看法。美聯社
多項民調顯示，美國人對中國的看法負面觀感逐漸增強，類似數十年前美國民意對蘇聯的看法。美聯社

紐約時報廿七日報導，即使拜登總統希望改善處於緊張狀態的美中關係美國民眾恐怕不願意，多項民調結果顯示，美國人現在對中國大陸的看法，類似數十年前美國民意對蘇聯的看法，美方若想修補美中關係可能遭到民意反對。

報導指出，公共意見研究辦公室、NORC公共事務研究中心、羅珀中心、蓋洛普等機構進行的民調結果顯示，美國人在二○一四年至二○二三年之間對中國的看法，負面觀感逐漸增強，與一九四四年至一九四七年間美國人對蘇聯的看法一樣。

根據羅珀中心民調報告，美國與蘇聯在二次世界大戰期間雖是盟友，一九四五年裡絕大多數美國民眾對於美蘇之間合作關係感到滿意；二戰結束後蘇聯吞併東歐則讓美國民眾態度轉變，到了一九四六年時，七五％美國人對於蘇聯的外交政策表示不滿。

美國人對中國大陸的看法，也有從好轉壞的同樣趨勢。

二○○○年至二○一六年裡，美國民眾對中國大陸看法好壞各半，但二○一八年開始出現改變。美國前總統川普的反中言論、貿易戰，讓美國人對中國大陸的看法急轉直下。新冠疫情、中國將穆斯林關押集中營、中俄結盟、拜登定調美中屬於競爭關係、中國偵察氣球事件等，讓美國民眾對中國大陸的負面觀感出現新高。

美國 美中關係 反中 民調

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