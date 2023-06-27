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關塔那摩虐囚頻傳 聯合國籲美國道歉

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
聯合國近日呼籲美國要為關塔那摩灣拘留所的虐囚事件道歉，並儘速釋放仍關押的囚犯。（Wikimedia Commons）
聯合國近日呼籲美國要為關塔那摩灣拘留所的虐囚事件道歉，並儘速釋放仍關押的囚犯。（Wikimedia Commons）

美國應該停止將關塔那摩監獄作為關押恐怖份子的基地，並為過去違反人權的行為道歉！」聯合國近日派遣專家前往古巴，調查美軍關塔那摩拘留所的狀況，調查結果指出，雖然美國政府對外聲稱將關閉該監獄，並改善犯人待遇，但內部人權狀況並未改善。該專家呼籲美國應對外道歉，並儘速關閉監獄。

關塔那摩仍有虐囚

根據《半島電視台》報導，聯合國特別調查員尼阿藍26日表示，美軍的關塔那摩灣拘留所至今還有虐囚的狀況，且並未保障犯人的健康、家屬探視與正當審判權，還有在拘留所營運、獄政人員訓練上有很多改進空間。此外，監獄內貼身監視、不當用刑的陋習仍層出不窮。

法蘭西24》提到，尼阿藍呼籲美國應該將關塔那摩灣內的囚犯釋放，並對於過去在監獄發生違反人權的事情道歉，才會降低各界對美國雙標的批評，也可以還給911受害者真正的公道。但對此，拜登政府否認還有虐囚狀況出現，美國駐聯合國人權理事會大使泰勒說，美國政府都有提供囚犯安全與人道的照顧。

反恐剝奪人權

拜登也在26日發表聲明，強調每年6月26日是國際酷刑受害者支持日，折磨犯人在全世界都是被禁止的，若有被害者出面申訴，美國政府也會給予最大支持。美國政府在2002年開設關塔那摩灣拘留所，時任總統小布希聲稱獄中關的犯人是恐怖份子（當時美國甫經歷911恐攻，政府宣示打擊恐怖主義）。

該監獄最高曾同時關押800名犯人，如今已剩下30人，但美國政府只願意釋放其中16人。由於關塔那摩灣拘留所是美國的海外監獄，因此無須遵守美國國內的司法程序，甚至是《日內瓦公約》對戰俘的人權保障，過去虐囚事件頻傳，任意毆打囚犯的事情屢見不鮮。

獄內也曾發生包括用大聲噪音刺激囚犯、水刑、褻瀆可蘭經等事件，儘管美國政府大多否認，但關塔那摩灣曾有犯人多次因獄方待遇不佳而絕食的新聞傳出，也成為各界批評美國人權雙標的主要目標。

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美國 監獄 人權

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