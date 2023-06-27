拜登拚2030年前戶戶寬頻上網 砸420億美元基建

美國總統拜登競選連任強打經濟牌，白宮今天針對他的經濟政策展開新一波宣傳，宣布撥款420億美元給50州和屬地，力拚2030年前讓全美各地都有高速寬頻網路可用。

路透社報導，「寬頻公平接取與部署計畫」（Broadband Equity Access and Deployment Program）的財源，是依據拜登提倡的1兆美元2021基礎設施法發放，將根據聯邦傳播委員會（Federal CommunicationsCommission, FCC）細部顯示網路取得落差的網路覆蓋地圖分發。

白宮在聲明中說，這項撥款計畫將讓美國各州與屬地「擁有資源，在2030年之前讓每個居民和小型企業連接到可靠、可負擔的高速網路」。

美國人口最多的德州和加州將拿到最高額的31億美元和19億美元，人口較少的維吉尼亞州、阿拉巴馬州和路易斯安那州等州，也因為缺乏寬頻網路而擠進撥款排行前10。

這些人口較少的州有大片農村，網路連接程度低於主要城市。

拜登表示：「這是有史以來對高速網路的最大投資，因為要讓當今經濟惠及所有人，連上網路與水電等其他基本服務一樣重要。」

拜登政府估計，美國約有850萬個地點沒有寬頻網路。

威瑞森（Verizon）、康卡斯特（Comcast）、特許通訊公司（Charter Communications）和AT&T等寬頻公司一直不願對人口稀少的農村社區提供上網服務，因為投資昂貴，地區用戶數也不多。

各州預計今年稍晚提交初步計畫，釋出20%的資金，等計畫最終確定後，政府就會把餘款撥出，屆時可能已是2025年了。