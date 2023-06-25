美參院軍委會 通過國防授權法案

美國聯邦參議院軍委會廿三日通過二○二四財政年度（即會計年度）國防授權法案（ＮＤＡＡ）。該法案擬為台灣軍隊建立全面性訓練、諮詢和能力建構計畫，並呼籲美台擴大網路安全合作。

歷經三天閉門審議，參院軍委會以廿四票贊成、一票反對的壓倒性票數，通過參院版ＮＤＡＡ。

根據參院軍委會公布的執行摘要，該法案為二○二四財年編列八八六三億美元（約廿七兆六三四八億台幣）國防總預算。摘要指出，美國面對的國安挑戰既危險又日益嚴峻，其中最急迫的是美國首要競爭對手中國大陸，因中國是唯一有意願又有能力對美國安全與經濟利益構成持續性挑戰的國家。

除了中國，該摘要還點名俄羅斯為「暴力及破壞穩定勢力」，並批評伊朗、北韓持續挑戰「邊緣政策」的極限。該摘要還列出三大項廿三小項法案重點，其中包括為國軍建立全面性訓練、諮詢及制度性能力的建構計畫，並且要求美方與台灣適當官員往來，以擴大雙方在軍事網路安全活動方面的合作。

眾院軍委會甫於廿二日以五十八比一的票數，通過了眾院版的ＮＤＡＡ，但尚未公布其內容。根據共和黨的委員會主席羅傑斯（Mike Rogers）十二日公布之草案，美國國會呼籲美台舉行實地訓練與軍演，並促進雙邊國防官員交流。該草案也支持台灣透過對外軍售、直接商業銷售、產業合作等方式，獲得所需的防衛物品與服務，以支持不對稱戰略能力。

依慣例，參眾兩院軍委會每年分別提出ＮＤＡＡ，兩院軍委會通過各自版本後，再送交兩院院會審議並表決通過。由於兩院版本有所不同，往往需耗費數月協商共識版本，再交由兩院各自表決通過，才能提交美國總統簽署生效。