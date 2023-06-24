稱習近平獨裁者 拜登：無損美中關係

美國總統拜登廿二日表示，不認為自己本周將中國領導人習近平描述為獨裁者會破壞美中關係。先前中國政府在拜登發表這一言論後召見美國大使並提出正式譴責。

拜登在與印度總理莫迪舉行的記者會上說：「我預計將在近期某個時候與習主席會晤，我不認為我的言論產生任何後果。」

據美國官員透露，中國強烈抗議拜登對習近平的描述，認為這種言論「極其荒謬和不負責任」，北京方面已向美國駐華大使伯恩斯發出外交照會，提出正式譴責。

拜登廿日在一場募款活動上表示，今年二月一個中國間諜氣球飛越美國上空，習近平當時並不知情，對於「獨裁者」而言很難堪。

外交照會是在美國國務卿布林肯離開北京幾個小時後發出的。外交照會（démarche）是一國政府向另一國政府提出不滿或表達官方立場時使用的手段，通常在事件發生後發出。在發現中國間諜氣球後，華盛頓方面曾向中國駐美大使館一名中國高級外交官發出外交照會。

拜登廿日晚上在舊金山附近的一次募款活動上看似不經意的一句話，似乎打破了美國領導人在描述中國領導人時的邊界。雖然習近平未經選舉上台且大權在握，但政治分析人士指出，「獨裁者」這個詞意味深長，美國總統很少用這個詞來形容他們希望與之進行外交接觸的領導人。

中國駐美大使謝鋒在當地時間廿一日針對拜登的言論，向白宮和國務院資深官員提出嚴正表態和強烈抗議。中國大使館聲明表示，拜登的「貶低」言論是「錯誤、荒謬和不負責任的，是公然的政治挑釁」。若不立即採取行動化解拜登言論的負面影響，美國將「承擔一切後果」。

美國官員指出，中國官方媒體沒有報導這次外交照會，一是希望抓住布林肯訪華的契機，二是不願意引起公眾對美國總統將習近平描述為獨裁者的關注。

中國政府尚未將相關聲明放到政府網站上，中國官方媒體和國內社群媒體也未報導此事，暗示中國國內對拜登的言論和中國政府的回應進行了輿論審查。