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拜登會莫迪 印太抗中是共同利益

聯合報／ 編譯周辰陽／綜合報導
美國總統拜登（右）廿二日以十九響禮炮隆重歡迎印度總理莫迪（左）到訪。（路透）
美國總統拜登（右）廿二日以十九響禮炮隆重歡迎印度總理莫迪（左）到訪。（路透）

印度總理莫迪對美國的國是訪問在當地時間廿二日與總統拜登的峰會後達到高峰，美方在會前預告將提供印度先進無人機、共同生產次世代戰機引擎、還有在印度設晶片廠，開放印度參與登月計畫。美國開放軍售是要降低印度長期對俄國軍火的依賴，但整體布局是針對北京，維權人士抗議的印度人權問題自然不在考量範圍內。

雖然拜登與莫迪兩人都不明說是為了遏阻中國的挑戰，但弦外之音顯而易見。官員反過來表示，這是為了提升一個崛起中的大國，並且展現建立在一系列共同利益的兩國關係動力。

白宮國安顧問蘇利文本周指出，「這次訪問並非關於中國，但中國在軍事領域、科技領域與經濟領域發揮作用的問題將列入議程」。

拆除技術與國防合作的障礙是莫迪此次訪美的一個關鍵主題，從拜登、蘇利文到國防部長奧斯丁，兩國官員致力於迅速克服許可、出口管制跟其他合作障礙。

在技術方面，美國最大記憶體晶片製造商美光科技將在莫迪老家古吉拉特邦斥資廿七億美元建造晶片組裝、測試跟封裝廠。

美方高層官員匿名表示，「就我們在許多方面的同盟與夥伴關係而言，印度顯然自成一格。我認為，在議題的平衡上，我們是志同道合」。

儘管華府與德里雙方鮮少在共同聲明直接提及中國大陸，甚至是根本不提，但美方政府官員更傾向於強調，作為印太的重要經濟與軍事合作夥伴與抗中堡壘，印度可以發揮戰略作用。

美國國防部印太安全事務助理部長瑞特納指出，「你們常聽到我們說起自由與開放的印太，一個強大的印度與強大的美印夥伴關係是實現此一願景的核心，這是美印關係很重要的原因」。

華府官員心知肚明，印度永遠不會成為像日本或澳洲那樣跟美國締約的盟友，也明白印方無意放棄戰略自主，或尋求與北約結盟，莫迪政府也拒絕譴責俄羅斯入侵烏克蘭或加入制裁。

在過去十年間，明顯有所變化的是印度如何把中國大陸視為威脅，二○二○年後兩國守軍沿著喜馬拉雅山脈邊境頻頻衝突，印度有廿人喪命。印度輿論對中國觀感處在一九六二年中印戰爭後的最低水平，印方還查禁了TikTok以及超過一百個中國大陸的Ａｐｐ，同時事實上禁止中國大陸電信巨頭華為跟中興參與５Ｇ建設。

拜登政府官員表示，儘管觀察家總想將美印的共同利益簡化成抗中，即某種版本的「敵人的敵人就是朋友」，但美方並不預期中國一旦武力犯台，印度會出手支援美國。

印度 美國

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