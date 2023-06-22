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認真？馬斯克推文準備好打「鐵籠格鬥賽」 祖克柏：把地點發給我

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
推特老闆馬斯克上推特回復一條訊息，稱自己跟祖克伯「準備好打上一場鐵籠格鬥賽」。祖克柏隨後貼出了馬斯克推文的截圖，寫下「把地點發給我」。照片翻攝：Twitter / Insider Paper
推特老闆馬斯克上推特回復一條訊息，稱自己跟祖克伯「準備好打上一場鐵籠格鬥賽」。祖克柏隨後貼出了馬斯克推文的截圖，寫下「把地點發給我」。照片翻攝：Twitter / Insider Paper

全世界知名度最高的兩位科技億萬富豪、推特老闆馬斯克與臉書母公司老闆祖克柏已經同意，要在鐵籠格鬥賽（cage match）較量一下。

BBC報導，馬斯克21日上推特回復一條訊息，稱自己跟祖克伯「準備好打上一場鐵籠格鬥賽，如果他也是的話」。祖克柏隨後在IG限時動態貼出了馬斯克推文的截圖，寫下「把地點發給我」。Meta發言人則告訴BBC，「這個新聞不言自明」。

馬斯克接著回覆了祖克柏的回應，寫道「拉斯維加斯八角籠」（Vegas Octagon）。

終極格鬥冠軍賽（UFC）總部設在美國內華達州拉斯維加斯，八角籠則是用於賽事的封閉式擂台。就要52歲的馬斯克後來在推特發文，「我有這個很棒的動作，我稱之為『海象式』，我只是躺在我對手的身上，什麼也不做」。

同時，不同於39歲的祖克柏已經接受了綜合格鬥（MMA）的訓練，最近還贏得了柔術（Jiu-Jitsu）比賽，馬斯克在推特發文自稱「我幾乎從不鍛鍊，除了抱起我的孩子，把他們扔到空中」。

兩人的間接交流已經在網路上爆紅，網友則在辯論誰會贏得比賽，而其他人則貼出了各式迷因圖，其中包括了宣傳兩人格鬥的嘲諷海報。

馬斯克 祖克柏 格鬥賽

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