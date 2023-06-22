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拜登兒認逃稅 換吸毒持槍不起訴

聯合報／ 記者顏伶如／綜合報導
美國總統拜登（左）飽受次子杭特‧拜登（右）的負面形象困擾。（美聯社）
美國總統拜登（左）飽受次子杭特‧拜登（右）的負面形象困擾。（美聯社）

美國總統拜登的次子杭特被控未繳交聯邦所得稅和非法擁有槍枝罪，已和司法部達成認罪協議。根據廿日公布的協議，杭特以認罪換取檢方不起訴另一件吸毒持槍重罪；美聯社報導，認罪將讓杭特避開牢獄之災，但必須遵守協議規定。

杭特與家鄉德拉瓦州聯邦檢方達成的這項認罪協議，尚須獲得聯邦法官同意。兩名知情人士說，司法部將建議法官在逃漏稅罪名判處杭特緩刑廿四個月，吸毒持槍不起訴，條件是杭特兩年內不吸毒，且同意永遠不再擁槍。

根據起訴書，杭特二○一七年及二○一八年收入都超過一百五十萬美元，兩年都沒有繳十萬美元聯邦稅，最高面臨一年有期徒刑。杭特積欠的稅款已繳清。

另外，二○一八年十月，杭特當時疑似使用毒品，卻在聯邦表格上不實填寫，自稱未使用毒品而買到一把手槍，犯行面臨最高十年有期徒刑。他與司法部已經達成預審協議。

司法部對現年五十三歲的杭特逃漏稅及外國生意調查多時，認罪協議等於宣告全案終結。杭特曾經坦承，哥哥波．拜登二○一五年因腦癌病逝之後，自己就深受毒品成癮所苦。

白宮表示，拜登夫婦對兒子表示支持，拜登廿日在加州一場會議上答覆媒體提問時說：「我以兒子為榮。」白宮法律顧問辦公室發表聲明說，拜登夫婦會在兒子重新建立人生的同時給予支持。

拜登二○○九年當上副總統後，杭特和許多外國富豪建立關係，賺進數百萬美元，被外界質疑靠副總統父親的影響力取財。紐約時報說，當時歐巴馬政府內部也對杭特的行為感到憂心。川普上台後，曾公然施壓烏克蘭政府，要求烏克蘭調查拜登父子在該國的商業行為，近年來更傳出杭特在中國大陸經商，涉及利益衝突等。

經過檢方多年調查，認罪協議以杭特逃漏聯邦所得稅、非法持槍為主，並沒有擴大範圍涉及拜登。

民主黨顧問布魯克表示，杭特認罪協議，等於駁斥川普掌權以來向拜登父子的大量「潑糞抹黑」，杭特不會因共和黨及右派媒體用來詆毀他的莫須有罪名而被起訴。

拜登 毒品 吸毒

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