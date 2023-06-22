共和黨批美司法系統雙標 追殺川普卻輕放杭特

拜登總統次子杭特．拜登遭控二○一七年、二○一八年逃漏稅，已與司法部達成認罪協議，雖然逃過牢獄之災，卻給二○二四年尋求連任的拜登帶來更多政治麻煩。共和黨陣營抨擊，拜登政府執政下，司法系統明顯有雙重標準，追殺前總統川普卻輕放杭特，共和黨陣營矢言會繼續追查杭特生意交易黑幕，「家族貪腐」將是共和黨在大選中用來抨擊拜登的重要焦點。

川普廿日砲轟杭特與檢方達成的認罪協議，有如拿張「交通罰單」就卸掉重罪及刑責，痛批司法系統腐敗。川普上周才遭特別檢察官史密斯起訴卅七條聯邦重罪；川普表示，被調查的人如果是他的兒子，「絕對天差地遠」，恐怕會面臨「幾百年刑責」。

眾院監督問責委員會共和黨籍主席柯默說：「調查拜登總統參與家族生意計謀能夠水落石出前，我們不會罷手」。

共和黨籍眾院議長麥卡錫也表示，這椿認罪協議顯示美國司法有兩套系統：「如果你是總統的頭號政治對手，司法部會努力讓你坐牢，而如果你是總統的兒子，你會獲得甜心協議」。

麥卡錫說，杭特逃漏稅案結案後，司法部應該提供更多資料給眾院調查小組，不能再以「調查仍在進行中」為藉口阻礙國會調查。

華爾街日報分析，對白宮及拜登競選團隊來說，原本可能在大選期間出現的混亂場面媒體公審，因為杭特同意認罪而避開。若逃漏稅案進入起訴，鋪天蓋地新聞報導肯定是社會大眾矚目焦點，拜登想要推銷政策也將無法吸引民眾注意；因此對於拜登連任選情來說，杭特此時認罪有助降低政治衝擊，與其拖到二○二四年，寧可現在就把瘡疤掀開。