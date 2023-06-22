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川普稱與習關係好 避談抗中護台
美國前總統川普十九日表示，他和中國大陸國家主席習近平「關係很好」，但若共軍侵台他是否會捍衛台灣，川普不願回答。
川普告訴福斯新聞頻道主持人貝爾，如果他必須和習近平談判，透露對台灣的想法會讓自己處於劣勢。
現年七十七歲的川普在訪談中被問及台灣是否應該獨立，他表示：「如果我告訴你一個答案，那將在假設我勝選後的談判中害到我。但我和習主席的關係非常好」。
貝爾追問川普，若共軍侵台他是否會派美軍捍衛台灣，川普說：「我不想這麼說，因為這會在與習主席的談判中害到我」。
川普接著說：「這樣一來，他就知道我會做什麼，順帶一提，過去四年來他們（中國）並沒有入侵台灣，他們甚至從未談過此事」。
美國總統拜登十七日表示，大陸偵察氣球更像是「令人尷尬的」而非「故意的」事件。
川普在被問及美中關係以及對拜登回應的看法時說：「這樣的聲明實在太愚蠢」。
川普吹噓說，如果他在任，「就不會有偵察氣球飛越我們國家」。
事實上，在川普擔任美國總統期間，大陸偵察氣球曾經至少三次進入美國上空，但直到二月偵察氣球事件爆發後才被發現。
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