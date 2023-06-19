美大選皆老面孔 選民很厭倦

二○二四年美國總統大選可能上演八十歲總統拜登對上七十七歲前總統川普的戲碼，但這並非兩黨選民樂見。拜登年事已高、任期無亮眼建樹；川普則總是激化對立，目前還官司纏身。華爾街日報就形容明年大選將是「畏懼的選舉」，只能選「沒那麼可怕的」當總統。

川普與拜登對決正慢慢轉變成誰比較不受歡迎的比賽，這可能意味著選民明年缺乏投票熱情，而投票率就是決定勝者的主要因素。拜登二○二○年的普選得票數雖贏川普超過七百萬張，但在四個決定性的州，僅多不到七萬七千張票。

密西根州民主黨選民葛瑞（Patrick Gray）說，這兩人已是老面孔，剝奪選民看見新人的機會。「根據過往表現，我們知道他們會帶來什麼。沒有新招可看，我厭倦了」。

哈佛大學美國政治研究中心（ＣＡＰＳ）與民調公司「哈里斯洞察與分析」（Harris Insights and Analytics）最近民調顯示，若美國總統大選今天舉行，百分之四十五選民會選川普、百分之卅九會選拜登，另有百分之十六回答不確定或不知道選誰。

亞特蘭大八十三歲民主黨選民柯瑞（Barbara Curry）打算投給拜登，但顯然意興闌珊。兩年半過去了，我沒看到任何亮點，沒看到他帶來任何改變。

喬治亞州哥倫布市的賴尼茲（Miguel Lainez）二○二○年投給川普，他認為民主黨人士犯罪就「可逍遙法外」、川普卻被起訴，這「不公平」。但他也認為，共和黨應推一位不鼓吹分裂國家的候選人。「我們對川普的憤怒和仇恨吞噬了自己，若美國人民能有新人選，並找到共識，就能集中心力使國家進步。」

二○一○年一項民調曾問道，美國是否已過度分裂，導致聯邦政府無法再解決重大問題？當時百分之四十五受訪者同意、約百分之五十則認為儘管民主、共和兩大黨分歧，政府仍可以統一運作；美國「國家廣播公司」（ＮＢＣ）去年再問一次這題時，已增至七成受訪者認為，美國過度兩極化已阻礙政府運作。