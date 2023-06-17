美中若持續緊張 季辛吉：台海可能爆軍事衝突

美國前國務卿季辛吉表示，如果當前的緊張關係持續，台海可能爆發軍事衝突。不過，他對通過對話讓局勢降溫，仍然抱有希望。

季辛吉接受彭博新聞總編輯John Micklethwait專訪，被問及北京對台動武的可能性的時候說，「就當前關係的軌跡而言，有可能發生軍事衝突。但我也相信當前的關係軌跡必須改變」。

這可能是剛過百歲生日不久的季辛吉評論美中關係迄今最悲觀表態之一。季辛吉說，事情取決於華府和北京共同緩和對峙局面，現在雙方都站在懸崖頂。

台灣長期以來一直是影響美中關係的最敏感議題之一。中國大陸認為台灣是其領土不可分割的一部分，一直尋求「兩岸統一」，時不時會警告華府的對台軍售，以及與台灣領導人進行的政治接觸。美國高階軍事官員曾多次警告，北京有意對台動武，以及要求解放軍有能力在未來幾年奪取台灣，最早可能是二○二七年。

季辛吉表示，他還不能判斷美中緊張關係的結局，因為雙方還沒有真正展開他建議的對話。但他確信一事，兩個超級大國之間的戰爭不會有贏家，或者用季辛吉的原話講，「付出超出比率的代價才可能贏」。

他說：「這是一個獨特的局面，一國的最大威脅是另一國——中國覺得美國是最大威脅，美國認為中國才是最大威脅。」