布林肯訪華在即 美不期望雙邊關係突破

在中美外長通話之後，美方在週三（6月14日）表示，並不期待國務卿布林肯（Antony Blinken）週末的訪華之旅，能為雙邊關係帶來任何突破性的改變。路透社分析，這是美方試圖淡化此行可能帶來的外交成果。

中國外交部近日正式宣布，布林肯將於18日至19日訪抵北京。此行原本應該在今年2月進行，卻因中美之間的「間諜氣球」風波而延宕多時。

這將是5年來美國國務卿首次訪華，也是自總統拜登（Joe Biden）2021年1月上任以來，美國政府派員訪中的最高級別官員。

出發前，布林肯13日先與中國外長秦剛通話。談話中，秦剛暗指雙邊關係困難的責任在於美方，並敦促美國停止干涉中國事務、尊重中國的核心關切，以遏制世界前二大國之間不斷惡化的緊張關係。

路透社報導，美國亞太事務助理國務卿康達（Daniel Kritenbrink）14日在一次電話簡報會上表示，重啟訪華之旅的目的，「不是要在彼此的互動方式上取得某種突破或轉變」。

康達表示，布林肯此行的主要目標之一是與中國進行「坦率、直接和具建設性」的討論，但他對取得進展的前景持謹慎態度。他說：「我們將會帶著務實、有信心的方法去到北京，真誠期望能以最負責任的方式，管理我們的競爭關係。」

康達補充，布林肯預計將在北京重申「美國對維護台灣海峽兩岸和平與穩定的長期關切」，並與中國討論烏克蘭的局勢。

根據國務院說法，布林肯將與中國高官舉行一系列會議，至於會否與中國國家主席習近平會見，該院發言人米勒（Matthew Mille）說：「我們會在未來幾天公佈他將與誰會面，以及何時會面。」

盼以溝通減少誤判

路透社分析，布林肯的訪華之旅旨在穩定中美關係，因為兩國關係近期已全面惡化，引起國際社會擔憂，中美有一天可能會為了台灣問題而爆發軍事衝突，且雙方在貿易、半導體產發展爭和人權問題上亦存在分歧。

此外，儘管美方近期試圖與中國重啟對話、疏通溝通管道，但就軍事方面，北京似乎不願意與華盛頓進行公開對話。本月初，中國防長李尚福拒絕與美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）於新加坡一場論壇的場邊會晤。

白宮印太事務協調員坎貝爾（Kurt Campbell）告訴路透社，華盛頓有意建立危機溝通機制，以減少衝突風險。「我相信布林肯部長會強烈主張，這些溝通渠道是必要的。」他說：「雙方的軍隊成熟且強大，互動的風險太高，因此建立關鍵的溝通渠道是不可避免的。」

美國政府預料，布林肯的訪中之行將為後續更多雙邊會談鋪平道路，包括美國財政部長耶倫（Janet Yellen）和商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）都可能在未來幾個月內訪問中國。

坎貝爾也證實，「在未來一段時間內」會有一系列雙向訪問，但未提供具體詳細。

（路透社、美聯社、中國外交部）

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