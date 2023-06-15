密件案被控37罪 川普出庭喊冤

美國前總統川普涉嫌卸任後將機密檔案擅自帶到佛州住所，遭到司法部以觸犯間諜法、妨礙司法等卅七項聯邦重罪起訴，十三日川普首度被傳喚到庭，透過律師向法官辯稱無罪。由於案件涉及國安的複雜性，二○二四總統大選前不可能有結果，也不影響川普參選資格。

川普十三日晚間指出，遭到起訴是政府腐敗的結果，是想將他摧毀的「政治迫害」，他痛批拜登政府影響選舉，「這是美國史上令人憎惡最濫權的一天。」

十四日滿七十七歲的川普，對於在場金主與支持者大聲加油並合唱生日快樂歌時，開玩笑說道：「我才剛被起訴。真是很棒的生日。」

川普十三日下午抵達邁阿密聯邦法院，數百名支持者搖旗吶喊。進入法院後，川普按照程序遭到逮捕，並由司法部法警局按指紋存檔。不過沒有戴手銬，也沒有拍嫌犯檔案照。

川普律師白朗奇在庭上說，「我們當然提出無罪抗辯」。川普緊繃著臉坐在被告席，大半時間雙手抱胸。

聯邦法官古德曼裁定川普無保獲釋，可以保留護照也可以旅行。川普並未在法庭上發言，只與坐在身邊的律師小聲耳語。

川普說，密件案特別檢察官史密斯「精神錯亂」，是個惡霸。川普說，如果贏得二○二四年總統選舉，「將任命真正的特別檢察官調查美國史上最腐敗的總統拜登」。

路透十三日公布的最新民調，八成一共和黨人認為川普遭起訴有政治動機。川普被起訴似乎完全沒有拖累支持度，約百分之四十三共和黨人表示會在總統初選投給川普，大幅領先佛州州長德桑提斯的百分之廿二。