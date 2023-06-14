川普「文件門」首出庭 喊冤不認罪之後呢？

美國前總統川普（Donald Trump）因機密文件案遭起訴，於美東時間週二（6月13日）下午在邁阿密出庭，對37項聯邦刑事指控概不認罪，並在無條件及無旅行限制、無須現金擔保的情況下離開法庭。

川普面臨哪些指控？

現年76歲的川普面臨共37項指控，包括違反《間諜法》、共謀妨礙司法和向調查人員提供虛假陳述等，若成罪最高監禁刑期可達百年，成為美國史上首位被聯邦政府起訴的前總統。

根據起訴書，川普涉嫌在2021年1月卸任後，將來自中央情報局、美國國家安全局，以及有關美國核武、美國遭受襲擊時弱點環節的機密文件藏匿於私人住所。此外，他還被指控明知手中有應交回的文件，卻拒絕交付，並對調查人員撒謊、鼓勵律師誤導調查單位。

「這是一個掩蓋罪行比實際犯得罪更嚴重的情況。」布倫南司法中心（Brennan Center for Justice）國安法專家戈伊特恩（Elizabeth Goitein）告訴路透社，「如果他只是玩忽職守，可能根本不會會遭到起訴。」

接受調查期間，川普的律師曾告訴聯邦調查局他們已上交所有機密文件，事後遭戳破為謊言。戈伊特恩補充，這種妨礙司法的行為最高可處20年監禁。

不認罪後，接下來會發生什麼？

13日聽證會結束之後，此案將進入審前的法律程序。路透社分析，川普團隊可能透過不同手段拖延時間，因此此案很可能至少一年後才會正式開庭，亦即可能拖到2024年總統大選之後，而且美國法律並未限制遭起訴或遭定罪的被告不得參選，因此川普仍有極大機率照常帶案參選。

根據路透社與益普索（Ipsos）公佈的最新民調，川普在2024年總統大選的共和黨提名中，仍遙遙領先競爭對手；81%的共和黨選民認為這些指控是出於政治動機。

川普的個人助理兼共同被告諾塔（Walt Nauta）也因協助川普非法保留機密文件而被捕。兩人在庭後皆被無條件獲釋。法官不認為2名被告有潛逃風險，並未對他們祭出任何出境限制，也未要求保釋金，僅不准被告與本案證人接洽。

即將迎來77歲生日的川普，在離開法庭後前往邁阿密著名的古巴餐廳「凡爾賽」（Versailles）用餐，現場有支持者前來為他慶生。川普對自己遭起訴感到不滿，期間大罵美國現任總統拜登（Joe Biden）：「我們的政府失控了。」

若川普勝選？

路透社分析，如果川普贏得2024年總統選舉，法律戰可能很難再推進。由於美國司法部屬於行政部門，總統則是全國最高的聯邦執法官員，而聯邦檢察官通常由總統任命自家人馬。

此外，美國司法部有一項歷時幾十年的政策，即不起訴現任總統，除非在「特殊情況」下，經美國總檢察長（即司法部長）批准。

儘管拜登政府的現任司法部長加蘭（Merrick Garland）可能無視該政策並繼續推進機密文件案，但若川普再度獲選總統，亦可能解僱加蘭，另擇代理人。不過任命永久繼任者仍須經美國參議院同意。

（路透社、CNN）

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