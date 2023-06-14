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被評為「紐約最糟餐廳」！網紅「灑鹽哥」旗下漢堡店黯然歇業

聯合報／ 編譯張君堯／即時報導
土耳其網紅廚師「灑鹽哥」在紐約曼哈頓開設的漢堡店3年前曾被選為「紐約市目前最糟的餐廳」，如今傳出關門大吉的消息。截自推特
土耳其網紅廚師「灑鹽哥」在紐約曼哈頓開設的漢堡店3年前曾被選為「紐約市目前最糟的餐廳」，如今傳出關門大吉的消息。截自推特

土耳其網紅廚師「灑鹽哥」（Salt Bae）在紐約曼哈頓開設的漢堡店3年前曾被選為「紐約市目前最糟的餐廳」，如今傳出關門大吉的消息。

衛報報導，灑鹽哥本名努斯雷特（Nusret Gökçe），以獨特且浮誇的灑鹽動作在社群媒體上爆紅，更於倫敦、杜拜跟紐約等各城市經營多家冠上「Nusr-Et」之名的餐廳。

努斯雷特2020年2月下旬在曼哈頓開設「Salt Bae Burger」，不過這家餐廳隨後經歷不少風波：包括只向女性提供免費、開胃菜大小的粉紅色「女士漢堡」而受到性別歧視的指控，之後更推出要價99美元（約新台幣3035元）的「金色奶昔」和100美元（約新台幣3066元）的「金箔漢堡」而引起討論。

媒體「Gothamist」的評論家林奇（Scott Lynch）前往「Salt Bae Burger」用餐後，表示「我數周前有一次不幸的機會吃好幾份令人難過的食物，而我在Salt Bae吃到的一切都更糟」，他表示「菜單像墓碑一樣用金屬框起來，顯然標誌著一切與食物有關的愉快事物的死亡」。

林奇評論漢堡時指出「它實際上只是一塊微不足道的肉，放在一個濕漉漉、甜得令人不快的麵包裡，而且它很小，但無論如何你都無法吃超過一口」，並稱「Salt Bae Burger」為「全紐約市最糟糕的餐廳」。

此外，在「Salt Bae Burger」開業之前，其背後的公司出現包括性騷擾、工資糾紛等法律訴訟的爭議。 儘管如此，「Salt Bae Burger」已於上個月正式歇業。

餐廳 漢堡 紐約

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