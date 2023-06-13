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調查 ：美國基督徒減少 「父親缺席」是主因

台灣醒報／ 記者莊瑞萌╱台北報導
父親對於孩子的信仰堅持與否扮演相當重要的角色。(Photo by Simóca & Annus on Flickr used under Creative Commons license)
父親對於孩子的信仰堅持與否扮演相當重要的角色。(Photo by Simóca & Annus on Flickr used under Creative Commons license)

父親影響孩子的信仰生活。美國研究發現，成長期間缺少父親、以及破碎婚姻，是美國基督徒人數持續下降的背後原因。

受訪近2萬名基督徒

據《基督教郵報》報導，教會諮詢組織Communio進行的《全國性信仰與關係研究》，調查112間教會共1.9萬名基督徒後發現，固定上教會的人，多半在生活中有父親的存在。

美國約有80%的信徒成長在雙親婚姻維持完整的家庭。另外，成長在雙親的家中的男孩子，長大後更會穩定上教會。

結婚率持續下降中

美國的結婚率自2000年以來下降了31%，自1970年以來更下降61%，目前不到一半30歲以下成年人是成長在已婚父母的家庭中。

該機構總裁德甘斯指出，「缺少一個爸爸能熱情參與孩子的生活的家庭，是導致信仰衰退的來源，也是越來越少人維持信仰的根本原因。」他表示，「當人們婚姻和家庭的崩潰時，年輕人更難理解天父是如此愛他們。」

研究也預測，在家庭結構穩定之後，沒有信仰的人口經過25至30年後才有可能趨於穩定，而且絕大多數的調查顯示，美國年輕人仍然強烈希望結婚，只是缺乏實現的能力。

父親有助信仰傳承

據《福斯新聞》報導，越來越多關於宗教的研究顯示，孩子與父親的關係攸關信仰實踐。牛津大學出版社發表一項長達四十年的研究結果，當中追蹤了350個家庭和橫跨幾世代3,000多名受訪者後發現，在宗教傳承方面，與父親的關係緊密比與母親的關係緊密更重要，孩子與父親的關係對於內化父母的宗教傳統、信仰和實踐至關重要。

紐約大學心理學教授維茨也指出，「一個孩子未能與父親建立良好的情感依附，通常會導致日後失去信仰、對新世紀運動有興趣或表現為不可知論或無神論。」

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美國 信仰

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