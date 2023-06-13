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川普稱密件案獵巫 昔盟友打臉
美國司法部起訴前總統川普卸任後不當處理機密文件，川普律師十一日聲稱司法機關以解密文件與私人「紀念品」起訴是出於政治動機。但川普任內的司法部長巴維理（Bill Barr），卻徹底打臉老長官方面的抗辯，並認為司法部起訴書只要「有一半」屬實，那川普就「完蛋了」、「極具毀滅性」。
川普被聯邦起訴不當持有機密文件，觸犯「間諜法」、做不實陳述和串謀妨害司法等。這是川普面臨最嚴重的法律訴究。
川普十三日將在佛羅里達州邁阿密市的法院出庭。其律師哈巴說，角逐二○二四年總統大選的川普「沒做錯任何事」，也不會接受認罪協商換取降低本案帶來的政治衝擊。哈巴受訪時宣稱，川普「絕不會認罪，那都是解密文件」。
但曾是他政壇盟友的巴維理卻指出，川普面臨司法部「證據確鑿」的起訴，絕非政治獵巫的受害者。
巴維理表示，美國對他國的作戰計畫，或五角大廈關於美國戰力的文件，無論如何都不可能是川普的私人文件。會議中所做的筆記等總統個人文件，以及政府單位準備的高度敏感文件，兩者間顯有區別。
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